Edremit TDİOSB\'de yatırımcılara parseller tahsis edildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Jeotermal Sera OSB olarak sahip olduğu lojistik avantajları ile önemli bir yatırım merkezi haline gelen Edremit TDİOSB parsellerinin %90'ı yatırımcılara tahsis edildi.

Ulusal ve uluslararası pazarda pay sahibi yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği Edremit Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Sera) Organize Sanayi Bölgesinde parsel tahsisi talep toplama sürecinin sonuna yaklaşırken Yönetim Kurulu Başkanı ve Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş başkanlığında yatırımcılarla parsel tahsis sözleşmesi imzaları atılmaya devam ediyor.

Yatırımcılara tahsisi yapılan parsellerin sözleşme imza töreni etaplar halinde gerçekleştiriyor. Bu çerçevede sözleşme imza töreni için davet edilen firmalar ile parsel tahsis sözleşmelerini imzalayan Kaymakam Odabaş, kısa sürede OSB altyapı uygulama imalat ihalesine çıkılacağını belirtti. - BALIKESİR