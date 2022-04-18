Efelerli kadınlar 7 ton şevketibostan işledi - Son Dakika
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Efelerli kadınlar 7 ton şevketibostan işledi

18.04.2022 18:20
Efelerli kadınlar 7 ton şevketibostan işledi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın hizmete açtığı %100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda ilçenin yöresel tarım ürünleri katma değer kazanmaya devam ederken, kadınlar 7 ton şevketibostanı işleyip 4 bin 150 kavanoz konserve ürün hazırladı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın hizmete açtığı %100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda ilçenin yöresel tarım ürünleri katma değer kazanmaya devam ederken, kadınlar 7 ton şevketibostanı işleyip 4 bin 150 kavanoz konserve ürün hazırladı.

Belediye arazilerinde üretilen şevketibostanlar fabrikada işlenerek katma değerli ürün elde ediliyor.Tüm üretim ve yönetim süreçlerinde sadece kadın çalışanların yer aldığı %100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda konserve şevketibostan üretimi başladı. Baltaköy Mahallesi'ndeki belediye arazisinde yetiştirilen 7 ton şevketibostan, kadın çalışanların ellerinde şekillendi. Gıda mühendislerinin tüm süreçleri hassasiyetle takip ettiği üretim aşamasında; ayıklama, salamurada bekletme, haşlama, soğutma ve dolum işlemlerinden geçen şevketibostanlardan 4 bin 150 kavanoz konserve ürün hazırlandı. Efeler Belediyesi'nin %100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda üretilen konserve şevketibostanlar yine belediyeye ait Efe Bakkal'da vatandaşların tüketimi için raflardaki yerini aldı.

Efeler Belediyesi'nin Mart ayında düzenlediği açılış töreniyle çarkları dönmeye başlayan %100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası yöresel tarım ürünlerine kazandırdığı katma değerin yanı sıra kadın istihdamına da olumlu etkide bulunuyor. Fabrikanın açılış töreninde kadınlara seslenen Başkan Atay, "Sizler kadın olarak nelerin başarılabileceğini bu topluma gösteriyorsunuz. Ben ayrımcılık yapan bir belediye başkanıyım. Bir erkek olarak kadınlara ayrımcılık yapmaya devam edeceğim. Siz hak ettiğiniz değeri alana kadar belediye başkanı olarak sonuna kadar yanınızdayım. Güçlü kadın istiyoruz, eşitlik istiyoruz" diye konuşmuştu. - AYDIN

Efelerli kadınlar 7 ton şevketibostan işledi
Efelerli kadınlar 7 ton şevketibostan işledi
Efelerli kadınlar 7 ton şevketibostan işledi
Efelerli kadınlar 7 ton şevketibostan işledi
Efelerli kadınlar 7 ton şevketibostan işledi
Efelerli kadınlar 7 ton şevketibostan işledi
Efelerli kadınlar 7 ton şevketibostan işledi

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Mehmet Fatih Atay, Efeler, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Efelerli kadınlar 7 ton şevketibostan işledi - Son Dakika


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