Ege İhracatçı Birlikleri, Çin ile İş Birliklerini Güçlendiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ege İhracatçı Birlikleri, Çin ile İş Birliklerini Güçlendiriyor

Ege İhracatçı Birlikleri, Çin ile İş Birliklerini Güçlendiriyor

Ege İhracatçı Birlikleri, Çin pazarındaki konumunu güçlendirmek için Çin Nanjing Belediye Başkanı ile bir araya geldi. İlişkilerin gelişmesi ve işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi adına önemli bir adım atıldı.

03.07.2024 12:02  Güncelleme: 12:03
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Çin pazarındaki konumunu güçlendirmeye yönelik uzun yıllardır yoğun mesai harcayan Ege İhracatçı Birlikleri, Çin ile yeni iş birliklerinin kapısını araladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Çin Nanjing Belediye Başkanı Chen Zhichang ile bir araya geldi.

Nanjing Belediye Başkanı Chen Zhichang, Nanjing'in özellikle son dönemde Türkiye ile ticari anlamda iş birliği ivmesini artırdığını önemle vurgulayara, "Geçtiğimiz yıl, Nanging'in Türkiye ile dış ticaret hacmi yıllık yüzde 16,4 artışla 836 milyon ABD dolarına ulaştı. Bu hacmi, yıllık yüzde 10 artışla 724 milyon ABD doları tutarındaki ihracat ve yıllık yüzde 87,2 artışla 112 milyon ABD doları tutarındaki ithalat oluşturmakta. Bu da iki taraf arasındaki büyüyen ticari ilişkilerin en önemli göstergesi." dedi.

İlişkilerimizin gelişmesinde bu ziyareti önemsiyoruz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Nanjing Belediye Başkanı ve Beraberindeki heyeti ilimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. İkili ticari ve siyasi ilişkilerimizin gelişmesinde bu ziyareti önemsiyoruz." diye konuştu.

İzmir'de Çin Konsolosluğu'nun yeniden açılması bizi çok memnun edecektir

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Nanjing, Çin'deki ikinci en büyük ticaret merkezidir. İzmir ile Nanjing arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi adına önemli bir adım atıyoruz. İzmir'de Çin Konsolosluğu'nun yeniden açılması bizi çok memnun edecektir. İzmir ve Nanjing arasında karşılıklı iş birliği ve yatırımların artması, hem ekonomik hem de kültürel anlamda olumlu sonuçlar doğuracaktır. Eğitim ve araştırma alanında ortak projeler yürütülerek bilgi ve deneyim paylaşımı artırılabilir, akademik iş birlikleri geliştirilebilir. Bu toplantının, İzmir ile Nanjing arasındaki ilişkilerin daha da derinleşmesine ve yeni iş birliği imkanlarının keşfedilmesine vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz yaptığı sunumda EİB organizasyon yapısı, Çin-Türkiye dış ticaret rakamları ve EİB'in 2019 yılından beri Çin özelinde yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Direktörü Hülya Ulusoy ise İZKA organizasyon yapısı ve İZKA'nın İzmir ili özelindeki inovasyon ve girişimcilik, yeşil ve mavi büyüme projeleri, yatırım projeleri konularında sunum gerçekleştirdi.

Konuşma ve sunumların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi tarafından Nanjing Belediye Belediye Başkanı Chen Zhichang ve heyetin diğer temsilcilerine hediyeler takdim edildi.

Nanjing Belediye Belediye Başkanı Chen Zhichang, Ege İhracatçı Birlikleri Çin anı defterine ziyarete ilişkin memnuniyetini ve ikili ilişkilerin güçlenmesi dileklerini de yazdı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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