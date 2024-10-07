Ege Yapı'dan Kurumsal Dönüşüm Adımı

Ekonomi

Ege Yapı, uluslararası şirket olma vizyonu çerçevesinde Kurumsal Dönüşüm Projesi'ni başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında yaklaşık 4 ay sürecek çalışmayla, gelecek 5 yıllık dönemin stratejileri masaya yatırılacak.

Uluslararası danışmanlık, güvence, strateji, kurumsal finansman ve vergi hizmetleri şirketi EY (Ernst&Young) ile işbirliği yapan şirket, kurumsal dönüşümünü hızlandırarak daha verimli bir işleyiş ve organizasyon yapısı kurmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yapı İnsan Kaynakları Direktörü Rabia Coşkun, dünyadaki değişim ve dönüşüme ayak uydurmanın gerekliliğinin altını çizerek, bu alanda sektöre öncülük etmek istediklerini kaydetti.

Konfor alanından çıkma cesareti göstererek başlattıkları dönüşüm yolculuğunu küresel bir şirket olarak tamamlayacaklarını aktaran Coşkun, şunları kaydetti:

"Ege Yapı'nın, Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı liderliğinde, kurulduğumuz günden bu yana 'ileri teknoloji odaklı yönetim anlayışı' ve 'yenilikçi bakış açısıyla' marka değeri yüksek projeler hayata geçirdik. Son dönemde gerçekleştirdiğimiz gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) dönüşüm sürecimiz, Ege Yapı Pay gibi yeni iş kolları yaratmamız, Gayrimenkul/ İnşaat ve İklim Teknolojileri Girişim Sermayesi Fonu gibi yatırımlarla portföyümüzü çeşitlendirmemiz neticesinde gelişimimizi ve güçlü büyümemizi sürdürmeye devam ediyor. ABD, Avrupa, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi farklı coğrafyalarda yatırımlarımızla da küresel bir şirket olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz."

Coşkun, sürekli gelişen yeni iş kollarına ve yatırımlara paralel olarak organizasyonlarını da bu doğrultuda stratejik hamlelere cevap verecek, şirketi geleceğe daha sağlam adımlarla taşıyacak şekilde kurgulayabilmenin çok önemli olduğunu aktardı.

Çalışmada, organizasyon yapılarını detaylı inceleyecek, iş süreç ve ihtiyaçlarına daha çevik bir şekilde cevap verecek, daha verimli bir işleyiş ve organizasyon yapısı kurmak için çalışacaklarını anlatan Coşkun, amaçlarının kurumsal hedef operasyon modeline ulaşmak olduğunu vurguladı.

Danışman firmalarıyla birlikte, iş modellerini yeniden değerlendirerek, hedef operasyon modelini yönlendirecek tasarım prensiplerinı belirlediklerine dikkati çeken Coşkun, "Departman yetkinliklerimizi gözden geçiriyor ve ana süreçlerimizi masaya yatırıyor olacağız. Bununla birlikte, tüm bunları yaparken kurumsal iç ve dış risklerimizi göz ardı etmemek adına, her iki tarafın risk yönetim uzmanları da projede her adımda bizimle yer alacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kurumsal çözümlerde uzman, uluslararası bir firma ile işbirliğine gittiklerini hatırlatan Coşkun, operasyon ve organizasyon modellerini daha çevik, dayanıklı ve etkin hale getirmeye çalışmanın, şirketin kurumsal kültürle yönetilmek istemesinin kanıtı olduğunu kaydetti.