Ege Yapı, İzmir'de yeni yatırımlarına başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Ege Yapı, İzmir'de yeni yatırımlarına başladı

Ege Yapı, İzmir'de başlattığı Alsancak, Kordon ve Kekliktepe projeleriyle, 7 milyar liralık değer yaratmayı hedefliyor.

15.05.2025 11:06
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Ege Yapı, İzmir'de başlattığı Alsancak, Kordon ve Kekliktepe projeleriyle, 7 milyar liralık değer yaratmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en önemli yatırım merkezlerinden biri haline gelen İzmir, gayrimenkulden turizme, teknolojiden lojistiğe birçok sektörde sunduğu fırsatlarla hem Ege'nin hem de Türkiye'nin yükselen değeri konumunda yer alıyor.

İngiltere merkezli emlak danışmanlığı şirketi Knight Frank'ın "Küresel Konut Şehirler Endeksi"nde konut fiyatlarındaki artışla dünyanın en hızlı değer kazanan şehirlerinden biri olarak öne çıkması da kentin küresel yatırımcılar nezdindeki cazibesini pekiştiriyor.

Şirket, lokasyon seçimleri, teknik altyapıya verdiği önem ve uzun vadeli katma değer üretme vizyonuyla fark yaratıyor.

Mevcut ve planlanan projeleriyle İzmir'de istikrarlı bir büyüme hedefleyen şirket, şehirle birlikte gelişen sürdürülebilir bir yatırım modeli sunuyor.

Alsancak, Kordon ve Kekliktepe projeleriyle hem yaşam kalitesini artıran hem de yüksek yatırım potansiyeli sunmayı amaçlayan şirket, bölgede 7 milyar liralık yatırım yapıyor.

Ege Yapı Alsancak projesi, merkezi konumu, mimarisi ve yüksek mühendislik standartlarıyla dikkati çekiyor. 1+1'den 6+1'e kadar farklı daire tiplerinden oluşan 132 konut ve 7 ticari ünitenin yer aldığı proje, Kordon, İzmir Fuarı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve İzmir Kültür Sanat Fabrikası'na yakınlığıyla ulaşım açısından avantaj sunuyor.

Ege Yapı Kordon İzmir projesi de şehir merkezinde ama daha kompakt ve sakin bir yaşam arayanlar için tasarlandı. Körfez manzarasına hakim proje, 1+1'den 3+1'e kadar farklı daire tiplerini ticari alanlarla bir araya getiriyor.

Urla Kekliktepe'de konumlanan özel villa projesi ise doğayla uyumlu mimarisi ve "sessiz lüks" anlayışıyla göze çarpıyor. Her biri müstakil havuza sahip sınırlı sayıdaki villa, peyzaj alanları, doğal malzeme kullanımı ve tasarımıyla yaşam deneyimi sunuyor.

"İzmir, yatırımcıların ilgisini daha fazla çekmeye başladı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, İzmir'in stratejik konumu, tarihi ve Akdeniz ikliminin sunduğu yaşamla hem yerli hem de yabancı yatırımcıların ilgisini giderek daha fazla çekmeye başladığını belirtti.

Özellikle İstanbul, İzmir ve Bodrum'un uluslararası gayrimenkul yatırımcılarının odağında yer aldığına işaret eden Kabadayı, geçen yıl yabancı yatırımcı oranının yüzde 1,6'ya gerilemesine rağmen, bu yıl yeniden artış beklediklerini aktardı.

İzmir'de İstanbul ölçeğinde bir portföy oluşturduklarını kaydeden Kabadayı, "Devam eden projelerimizin yanı sıra yeni yatırımlarla birlikte İzmir'de toplamda 7 milyar lirayı aşan bir değer yaratmayı hedefliyoruz. Ege Bölgesi'nin diğer illerine açılma planlarımız da devam ediyor. Arsa geliştirme görüşmelerimiz sürerken, İzmir portföyümüz de tıpkı İstanbul'daki gibi istikrarlı şekilde büyümeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ege Yapı, İzmir'de yeni yatırımlarına başladı - Son Dakika

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