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Egeli perakendecilerde "KDV indirimi" hazırlığı - Son Dakika

Egeli perakendecilerde "KDV indirimi" hazırlığı

12.02.2022 17:01
Egeli perakendecilerde "KDV indirimi" hazırlığı

Ege Bölgesi'ndeki 327 marketi bünyesinde barındıran Ege Perakendeciler Derneği (Ege PERDER) Başkanı Feyzi Başdaş, temel gıdadaki yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e indirilmesi kararının ardından hızlı bir çalışma başlattıklarını, pazartesiden itibaren üye marketlere gelen tüketicilerin yeni...

Ege Bölgesi'ndeki 327 marketi bünyesinde barındıran Ege Perakendeciler Derneği (Ege PERDER) Başkanı Feyzi Başdaş, temel gıdadaki yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e indirilmesi kararının ardından hızlı bir çalışma başlattıklarını, pazartesiden itibaren üye marketlere gelen tüketicilerin yeni fiyat düzenlemesinden yararlanacağını söyledi.

Başdaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı KDV oranındaki indirim açıklamasını çok sevindirici bulduklarını belirtti.

KDV'nin düşürülmesi için 3 yıldır mücadele verdiklerini kaydeden Başdaş, yeni düzenlemenin özellikle dar gelirli vatandaş için önemli bir gelişme olduğunu aktardı.

Başdaş, temel harcamanın yüzde 60 ila 80'ini gıda ürünlerinin oluşturduğuna dikkati çekerek "Temel gıdadaki KDV indirimi herkesin kesesine yüzde 7 katkı sağlayacak. Gıda satışı düşmemişti, gıda satışı düşmez. Hatta kısmen artmıştı. Çünkü insanlar ev dışı tüketimden ev tüketimine dönmüştü. Ancak daha dikkatli seçim yapıyorlardı. Bu kararla vatandaşlarımızın rahat nefes alacağını düşünüyorum." dedi.

Üreticilere çağrı

İndirim kararını duyar duymaz işletmesinin bilgi işlem servisini arayarak yeni düzenlemeye geçiş için talimat verdiğini ifade eden Başdaş şöyle konuştu:

"5 bin ürünün fiyatını nasıl düşüreceğimizi sordum, bilgi aldım. İlk işimiz fiyatları yüzde 7 indirmek. Pazar gecesi tüm fiyatları düşüreceğiz ve ertesi gün sabah tüm vatandaşlarımız bu indirimden faydalanabilecek. Daha sonra üreticilerimize çağrıda bulunacağız ve onlara bir yazı göndereceğiz. Gıdada ekstra yüzde 7 indirim için harekete geçeceğiz. Üreticilerimizin karından yüzde 3,5 ve bizim karımızdan da yüzde 3,5 indirim ile fiyatları toplam yüzde 14 oranında aşağı çekmeyi istiyoruz."

Ege PERDER Başkanı Feyzi Başdaş, KDV düzenlemesi ile kayıt dışı ekonominin de azalacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Egeli perakendecilerde 'KDV indirimi' hazırlığı - Son Dakika Ekonomi


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