EgeYapı GYO Halka Arz Süreci Başladı

Ekonomi

EgeYapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin (EgeYapı GYO) halka arzında talep toplama başladı.

EgeYapı GYO'nun halka arzı, "EGEGY" kodu ile 8 Ocak'a kadar sürecek. Halka arz fiyatı, pay başına 15 lira olarak belirlenen şirketin yüzde 30,60'ı halka açılacak.

Halka arz edilecek hisselerin yüzde 60'ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 10'u yurt içi yüksek başvurulu bireysel yatırımcılara, yüzde 30'u yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılırken, halka arz büyüklüğünün ise yaklaşık 918 milyon lirayı bulması bekleniyor.

EgeYapı GYO Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketlerinin sektörde gayrimenkul geliştirme alanında faaliyet gösterdiğini söyledi.

İstanbul ve İzmir'de iki projeye devam ettiklerini ve bu kentlerde başka projelere başlayacaklarına değinen Kabadayı, Yalova ve Çanakkale'de proje planladıkları arsalar olduğunu, tamamlanmış portföylerinde projeler bulunduğunu ve orta vadede gayrimenkul geliştirme planlamalarının devam edeceğini vurguladı.

Kabadayı, halka arzdaki temel motivasyonlarının, dinamik bir şirket olarak gelecek dönemde kurumsallaşmanın getirdiği aktivasyonla Türkiye'deki potansiyellerini artırmak ve küresel bir oyuncu olmak için gereken adımlardan birisini gerçekleştirmek olduğunu kaydetti.

Kabadayı, "Hem uluslararası hem de Türkiye'deki alternatif finansman kaynaklarında, bilhassa, günümüzde enerji verimliliği, yeşil enerji gibi konularda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu alanlarda da faaliyetlerimizi arttırma hedefindeyiz." ifadelerini kullandı.

Gelirler, mevcut devam eden projelerin tamamlanması ve yeni projeler için kullanılacak"

Halka arz gelirlerinin yüzde 95'ini, mevcut devam eden projelerin tamamlanması ve yeni projelere başlamak için kullanacaklarını aktaran Kabadayı, EgeYapı GYO'nun bu yıl iki tane proje teslimi olduğunu anımsattı.

Ispartakule'deki ModernYaka ile yılın son çeyreğinde İzmir Urla'daki Kekliktepe projelerinin teslimini yapacaklarından söz eden Kabadayı, şöyle devam etti:

"Mevcut elimizdeki sürdürülebilir kaynaklar ve kira getirili gayrimenkuller dışında, portföyümüzü geliştirme hedefindeyiz. Bu yıl içinde İstanbul'da, Şile'deki otel ve villalardan oluşan karma projemizin inşaatına başlayacağız. İstanbul Beyoğlu'nda, Hasköy'de otel ve konuttan oluşan karma proje çalışmamız da var. Bunun, ruhsat çalışmaları devam ediyor. İzmir Urla'da, Çanakkale'de, Yalova'da bulunan arsalarımızın da geliştirme çalışmalarını başlatacağız."

Alternatif fırsatları da değerlendirdiklerini kaydeden Kabadayı, "En önemli özelliğimiz, EgeYapı olarak dinamik, üretken ve katma değer üreten bir firma olmamız. Bu doğrultuda, yeni projeler araştırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bu yıl dezenflasyonist ortam oluşmasını ve faizlerin düşmesini beklediklerini dile getiren Kabadayı, bu durumun borsada gayrimenkul yatırım ortaklıkları, inşaat, çimento ve demir şirketleriyle bankalar için olumlu yansımalara yol açabileceği görüşünü paylaştı.