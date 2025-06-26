EGİAD'dan 66 Yeni Proje - Son Dakika
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Ekonomi

EGİAD'dan 66 Yeni Proje

EGİAD\'dan 66 Yeni Proje
26.06.2025 15:11
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EGİAD, genç liderler yetiştirmek ve toplumun rekabet gücünü artırmak için 66 proje hayata geçirecek.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Kaan Özhelvacı, Türkiye'nin toplumsal rekabet gücünü artırmak, iş dünyasında etik ve sürdürülebilir değerler oluşturmak ve genç liderler yetiştirmek amacıyla çalıştıklarını belirtti. Dijitalleşme, yapay zeka, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm alanlarında yürüttükleri faaliyetlerle, iş dünyasının geleceğini şekillendirecek projelerde öncü bir rol üstlendiklerini vurgulayan Özhelvacı, önümüzdeki dönemde birbirinden değerli 66 proje ve faaliyeti hayata geçireceklerini söyledi.

Geçtiğimiz Ocak ayında göreve seçilen EGİAD 18. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, 6 aylık dönemde gerçekleştirdiği faaliyetler ve geleceğe dair projelerini paylaşmak üzere İzmir'de basın turu gerçekleştirdi.

EGİAD olarak, kuruluştan bu yana Türkiye'nin toplumsal rekabet gücünü artırmak, iş dünyasında etik ve sürdürülebilir değerler oluşturmak ve genç liderler yetiştirmek amacıyla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Özhelvacı, "İnanıyoruz ki bireysel başarılar ancak topluma dokunduğunda kalıcı hale gelir. Bu yüzden her projemizde, her faaliyetimizde bir hedefi asla unutmuyoruz: Kendi potansiyelimizle birlikte, toplumun da potansiyelini büyütmek. İki temel prensip üzerinden ilerliyoruz; birincisi, EGİAD tüm proje ve faaliyetlerini üyeleriyle birlikte, onlara değer katmak ve geleceğin lider iş insanları yetiştirmek için gerçekleştirir. İkincisi ise, proje ve faaliyetlerinin nihai amacı, toplumun sosyoekonomik gelişimine katkı sağlamaktır." dedi.

Özhelvacı, girişimciliği teşvik etmek, üyeleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artırmak, sektörel gelişimi desteklemek ve toplumun sosyoekonomik ilerlemesine katkıda bulunmak için çok sayıda etkinlik ve projeye imza attıklarını söyledi.

150 bin kişilik istihdamı temsil ediyor

Bugün EGİAD, 517'si aktif toplamda 862 üyesiyle, sanayi, hizmet ve tarım sektörlerinde faaliyet gösteren yaklaşık 3 bin 500 şirketi, onların sağladığı 150 bin kişilik istihdamı temsil eden büyük bir üretim gücüne sahip olduğunu belirten Özhelvacı, şöyle devam etti: "Üyelerimizin yüzde 60'ından fazlası uluslararası işbirlikleri gerçekleştirmekte olup, Ege Bölgesi ve İzmir'in dünyaya açılan iş issanlardan oluşmaktadır. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalayan İzmir'deki ilk STK olan EGİAD, ayrıca ISO 9001 ve ISO 10002 kalite belgeleriyle kurumsal süreçlerinde mükemmeliyet standartlarını da ortaya koymuştur. Türkiye'de bir STK bünyesinde kurulan ilk akredite melek yatırım ağı olan EGİAD Melekleri ile 40'ın üzerinde yatırıma, 5 milyon doların üzerinde yatırım gerçekleştirdik, 2 binden fazla girişimi değerlendirdik. Son dönemde dijitalleşme, yapay zeka, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm alanlarında yürüttüğümüz çalışmalarla, iş dünyasının geleceğini şekillendirecek projelerde de öncü bir rol üstleniyoruz. Tüm bunları yaparken, her adımımızı, bilinçli bir stratejiyle, topluma gerçek bir değer katmak için attık."

EGİAD'ın yeni dönemdeki faaliyetleri

Yeni dönemde EGİAD olarak hedeflerini daha da büyüttüklerini anlatan Başkan Özhelvacı, "Mevcut ekonomik ve sosyal zorluklar karşısında, sahip olduğumuz kurumsal güç ve dayanışma ruhuyla, sadece bölgemizde değil, ülke çapında da fark yaratacak adımlar atmaya kararlıyız. 35. yılımızı kutlamaya hazırlandığımız bu dönemde, geçmişten aldığımız mirası geleceğe taşımak için 'Üçüz Dönüşüm' yaklaşımıyla; güçlü bir etki yaratmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde birbirinden değerli 66 proje ve faaliyet başlığını hayata geçireceğiz. Kurumsal gelişim alanında; dernek merkezimizin renovasyonu, kurumsal derecelendirme, kurumsal iletişim stratejileri, bilgi işlem altyapısı geliştirme ve çalışmalarıyla yapısal gücümüzü daha da sağlamlaştıracağız. Özellikle EGİAD Think Tank Çalışmaları kapsamında, yaratıcı yıkım, ekonomik güvenlik ve robot stratejileri gibi geleceğin dünyasını şekillendirecek konularda derinlemesine analizler yapacak, strateji ve eylem planları oluşturacağız. Bu çalışmaların somut çıktısı olarak, 2025 ve 2026 yıllarında tamamlanacak iki adet strateji raporu hazırlamayı hedefliyoruz." diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Yaşam, izmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EGİAD'dan 66 Yeni Proje - Son Dakika

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