Eğitim Hizmetlerinde Acente Çalıştayı

Ekonomi

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) bünyesinde yer alan Eğitim Hizmetleri Komitesi, Acente Çalıştayı düzenledi.

HİB'den yapılan açıklamaya göre, çalıştay, HİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Eğitim Hizmetleri Komitesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın ile Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez'in açılış konuşmalarıyla başladı.

Sönmez, küresel tahminlere göre dünya eğitim sektörü büyüklüğünün 300-350 milyar dolar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye ise bu yıl 2,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. 2025 için bu rakamın 2,4-2,5 milyar dolara çıkmasını bekliyoruz. Bu hedefe ulaşmada üniversitelerimize destek olan acenteler de çok önemli. Bu çalıştay kapsamında acente sisteminin eğitim sektöründeki yerini irdeleyeceğiz. Bakanlık olarak 2024 yılında eğitim hizmetleri sektörüne yaklaşık 160 milyon lira destek verdik."

Son 15 yılda eğitim için yurt dışından gelen öğrenci sayısında ciddi artış olduğuna değinen Sönmez, Türkiye'de, 2023-2024 eğitim döneminde 336 bin yabancı öğrencinin eğitim gördüğünü, ülkenin yabancı öğrenci sayısı bakımından dünyada 10'uncu sırada yer aldığını anlattı.

Sönmez, "Ancak gelir bakımından biraz daha gerideyiz. Bizim için markalaşma da çok önemli. Bu konuyu destekliyoruz. İki üniversitemiz Turquality, 5 üniversitemiz de marka desteği kapsamında yer alıyor." ifadelerini kulandı.

Mustafa Aydın da üniversitelerle acentelerin ilk kez bir araya geldiğini belirterek, çalıştayla sorunlar ve çözüm önerilerinin masaya yatırılacağını vurguladı.