Eğitimde Yıllık Artış %91,64 - Son Dakika
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Ekonomi

Eğitimde Yıllık Artış %91,64

Aralık 2024'te TÜFE, yıllık %44,38 artış gösterdi; eğitim grubu en yüksek artışla ön plana çıktı.

03.01.2025 11:23
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Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında Aralık 2024'te yıllık bazda en yüksek artış yüzde 91,64 ile eğitim grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE'de, Aralık 2024'te bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,38 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58,51 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla Aralık 2024'te bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı grubunda 0,67, ulaştırmada 0,42, alkollü içecekler ve tütün grubunda 0,02 düşüş oldu. Geçen ay, aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 2,78 ile ev eşyası olarak belirlendi.

Yıllık değişimler

Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,88 ile ulaştırma olarak kayıtlara geçti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 91,64 ile eğitim olarak tespit edildi.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 19'unda düşüş gerçekleşirken 12 temel başlığın endeksinde değişim olmadı, 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

KapsamAylıkYıllık
TÜFE1,0344,38
Gıda ve alkolsüz içecekler1,2943,58
Alkollü içecekler ve tütün-0,0239,28
Giyim ve ayakkabı-0,6732,32
Konut1,7169,03
Ev eşyası2,7838,72
Sağlık0,8847,63
Ulaştırma-0,4225,88
Haberleşme1,8234,08
Eğlence ve kültür1,4637,57
Eğitim0,0791,64
Lokanta ve oteller1,3557,13
Çeşitli mal ve hizmetler1,5443,30
- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim Aralık 2024'te bir önceki aya göre yüzde 1,17, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 43,94 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58,37 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, Aralık 2024'te aylık bazda en az yükseliş yüzde 1,06 ile " Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Yıllık bazda da en yüksek artış yüzde 45,34 ile "Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

KapsamAylıkYıllık
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE1,3244,04
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE1,1743,94
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE1,0645,34
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE1,1043,79
Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE1,0744,58
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE1,1444,06
(Bitti)

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eğitimde Yıllık Artış %91,64 - Son Dakika

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