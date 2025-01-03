Eğitimde Yıllık Artış %91,64

Ekonomi

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında Aralık 2024'te yıllık bazda en yüksek artış yüzde 91,64 ile eğitim grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE'de, Aralık 2024'te bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,38 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58,51 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla Aralık 2024'te bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı grubunda 0,67, ulaştırmada 0,42, alkollü içecekler ve tütün grubunda 0,02 düşüş oldu. Geçen ay, aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 2,78 ile ev eşyası olarak belirlendi.

Yıllık değişimler

Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,88 ile ulaştırma olarak kayıtlara geçti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 91,64 ile eğitim olarak tespit edildi.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 19'unda düşüş gerçekleşirken 12 temel başlığın endeksinde değişim olmadı, 112 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle: