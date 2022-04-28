EGM duyurdu: 3 bin 250 bekçi alacak - Son Dakika
Üye Girişi

EGM duyurdu: 3 bin 250 bekçi alacak

28.04.2022 07:54

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Emniyet Genel Müdürlüğü, 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapacak. Aranacak koşullar arasında, adayların en az lise veya dengi okul mezunu olması, en az 1.67 cm boyunda olması, beden kitle indekslerinin 18 ile 27 arasında olması, başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olması gibi birçok şartı yerine getirmiş olmaları istenecek. Bugün başlayan ön başvurular, 13 Mayıs'a kadar devam edecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM), 81 ilde görev yapacak 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımladı.

13 MAYIS'A KADAR ÖN BAŞVURU YAPILABİLECEK

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında EGM Polis Akademisi Başkanlığından yayınlanan ilana göre, adaylar 28 Nisan- 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuruda bulunabilecek.

ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR

Çarşı ve mahalle bekçisi olmak isteyen adayların ilanda belirtilen koşulları taşıması gerekecek. İlanda belirtilen koşullara göre adaylardan; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak, en az 167 cm boyunda olmak, beden kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmak, başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak, askerlik görevini bitirmiş olmak, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak, kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak, memuriyete engel bir hali bulunmamak, silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak, başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olması istenecek.

Kararda, alıma ilişkin sınav takviminin Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi 'www.pa.edu.tr'den ilan edileceği, farklı kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

YORUMLAR
500
Nükleer tıp ve radyoloji merkezleri, okul ve konutlara bitişik olamayacak Nükleer tıp ve radyoloji merkezleri, okul ve konutlara bitişik olamayacak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 154 sözleşmeli personel alınacak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 154 sözleşmeli personel alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, Gazete, Mayıs, Okul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi EGM duyurdu: 3 bin 250 bekçi alacak - Son Dakika


Son Dakika
07:54 EGM duyurdu: 3 bin 250 bekçi alacak
01:01 İçişleri Bakanı Soylu, 3 teröristin 5 kg patlayıcıyla birlikte yakalandığını açıkladı
00:59 Şampiyonlar Ligi'nde uygulanacak yeni format belli oldu!
00:54 Gençler, Kılıçdaroğlu ailesini ziyaret etti! Kemal Kılıçdaroğlu çay servisinde eşine yardım etti
00:28 Koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 2 bin 479 yeni vaka tespit edildi
00:07 Liverpool, sahasında Villarreal'i 2-0 mağlup etti!
23:58 Hakan Çalhanoğlu belki de hayatı boyunca Bologna maçını unutamayacak
23:44 İstanbul'daki camiler Kadir Gecesi'nde doldu taştı!
23:30 Ev sahibinin, 2 ay önce doğum yapan kiracısına yönelik hareketi takdir topladı
23:24 Beşiktaş macerası Vida için sona erdi! Siyah-beyazlılar, Hırvat savunmacısının yerine gelecek isim için girişimlere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 08:09:43. #1.13#
SON DAKİKA: EGM duyurdu: 3 bin 250 bekçi alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement