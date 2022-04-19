Eken 4 yılını değerlendirdi - Son Dakika
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Eken 4 yılını değerlendirdi

19.04.2022 13:03
Eken 4 yılını değerlendirdi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken Suşehri ilçesinde düzenlenen istişare toplantısında geride kalan 4 yıllık çalışmalarını değerlendirdi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken Suşehri ilçesinde düzenlenen istişare toplantısında geride kalan 4 yıllık çalışmalarını değerlendirdi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından Suşehri ilçesinde düzenlenen iftar programı ve istişare toplantısına Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, Meclis Başkanı Çetin Yıldırım, meclis ve yönetim kurulu üyeleriyle ilçede bulunan iş insanları katıldı.

İlçede bulunan iş insanlarının talep ve beklentilerini dinleyen Başkan Mustafa Eken, 4 yıllık görev süresinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

"Büyük bir aileyiz"

Sivas Ticaret ve Sanayi Odasının büyük bir aile olduğunu ifade eden Başkan Eken, "Bu ramazan ayındaki ilk ilçe iftarımızı Suşehri'nde verdik. Odamızın kıymetli üyeleri bizleri kırmayarak davetimize icabet etti. Birlik ve beraberliğimizi hem ilimizde hem ilçelerimizde tüm Türkiye'ye gösteriyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Ticaret ve Sanayi Odası sizlerle beraber güçlü. Üyeler olmadan Ticaret ve Sanayi Odası olmaz. 16 tane ilçemizde de her sektörden üyelerimiz var. Mesafe olarak uzaktayız ama kalben beraberiz. İlçelerimizde de birlik ve beraberliği sağlayarak topyekun kalkınacağız, hem ilimizi hem de ilçelerimizi hak ettiği yere taşıyacağız" diye konuştu.

Suşehri OSB istiyor

Başkan Eken, Suşehri'nde üyelerin OSB ile ilgili beklentisi olduğunu dile getirerek, "Suşehri OSB istiyor. Burada da sizler yaptığınız konuşmalarda bunu ifade ettiniz. Ben bu talebinizi de diğer taleplerinizi de gerekli yerlere bildireceğim" diye konuştu.

Verilen sözler yerine getirildi

Eken, 4 yıl önce verdiği sözleri yerine getirdiklerini belirterek, "4 sene önce söz verdik. Bu memlekete ne yapmamız gerekiyorsa Allah'ım onu bize nasip et dedik. Karşınıza o gün ki geldiğim ekibimle geldim, aynı Mustafa Eken olarak geldim. 4 yıl sonra aynı Mustafa Eken olarak karşınıza gelmeyi Mevla'm nasip etti. Bir dört yıl daha göreve talip olduğumu da söylüyorum. Bizim yaptıklarımız başarılıysa, ekip arkadaşlarımız şehrine, ilçesine hizmet ettiyse bizim arkadaşlarımızı tekrar seçin. Ama biz, başarılı olmadıysak, ilçelerimize sadece seçimden seçime geldiysek, hiç kimseye kapımızı açmadıysak, başta yine şahsım olarak bizleri değil hak edenleri seçin ki sizde vebale girmeyin. Huzurunuza çıkarken alnımızın akıyla çıkacağız" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Eken 4 yılını değerlendirdi
Eken 4 yılını değerlendirdi
Eken 4 yılını değerlendirdi

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Hisarcık, Suşehri, Türkiye, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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