Eken, "Kaybedecek zamanımız yok" - Son Dakika

Sivas'ın kazanması gerecek dönemde olduğunu belirten Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, kaybedecek zamanları olmadığını söyledi.

Sivas'ta meslek odaları Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Burada konuşan STSO Başkanı Mustafa Eken, Sivas Demirağ OSB'nin kalkınma ve şehrin gelişimi için son derece önemli olduğuna değinerek, "2018 yılında teşvik için odamızın başlatmış olduğu seferberlik vardı. Biz mücadele verdik, şehir bir bütün oldu. Valimiz milletvekillerimiz, belediye başkanımız hep birlikte başardık. Cumhurbaşkanımız 28 Aralık'ta Kararnameyi imzaladı ve Demirağ OSB Cazibe Merkezi çerçevesine alındı. Sivas Cazibe Merkezi çerçevesine alınan 21'inci il oldu. 45 fabrika için yer tahsisini yaptık. Cumhurbaşkanımıza 10 Bin istihdam sözü vermiştik. Bu tahsislerle 15 Bin çalışan garantisini aldık. İnşallah bu sayı 30 Bine ulaşacak ve şehrimizdeki işsizlik sona erecek. Ancak Sivas'ın tamamı Cazibe Merkezi çerçevesine alınmadı. Gemerek, Şarkışla, 1'inci OSB ve Sivas'ın tamamı olması lazım. İşimiz bitti mi? Bitmedi. Şimdi hep beraber çalışmalara başlayacağız" diye konuştu.

TSO Şehrin her noktasında

SİVEX ve SORTAŞ şirketlerinin kurulmasının şehre ayrı bir vizyon getirdiğini dile getiren Eken, "Sivas'ta Üniversite - Sanayi kopuk, olmaz diyorlardı. Biz bunun en iyi örneğini Valiliğimiz, Belediyemiz, Üniversitemiz ve Odamız olarak SORTAŞ adında bir şirket kurarak gösterdik. Solucan gübresi üretiyoruz. Geçen hafta Sayın Valimizle beraber Irak'a ilk ihracatımızı yaptık. Her hafta bir TIR gidecek. İlk kurduğumuzda Ticaret ve Sanayi Odası'nın işi solucan gübresi üretmek mi dediler. Biz bunu para kazanmak amacıyla değil, şehirde birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla yaptık. Bu birlik ve beraberliği sağladık" dedi.

"Kaybedecek zamanımız yok"

Sivas'ta sağlanan birlik ve beraberliğin yatırımlara da olumlu yansıdığına dikkat çeken Eken, "Sivas'ın kaybedecek zamanı yok. Artık kazanma dönemi. Birlik dönemi beraberlik dönemi. Bu birlik ve beraberliğin bozulmasına izin vermeyeceğiz. Hep birlikte şehrimize hizmet edeceğiz. Ben 24 Saat emrinizdeyim. Bu duygularla Kadir Gecemiz, Ramazan Bayramımız şimdiden mübarek olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Bu koltukta olduğumuz müddetçe dürüst olacağız, dürüst olacağız, dürüst olacağız" şeklinde konuştu. - SİVAS