Ekim'de İnşaat Malzemeleri Endeksi Geriledi

Ekonomi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi ekim ayında 66,89 puan oldu.

Türkiye İMSAD tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi'nin Ekim sonuçlarına göre, Bileşik Endeks'in ekim ayında sınırlı ölçüde gerilediği kaydedilerek, özellikle yurt içi faaliyetlerin zayıf performans gösterdiği aktarıldı.

Mevsimsellik katkısının endekslere yansımadığı, iç pazarda yavaşlamanın daha çok hissedildiği aktarılan raporda, ihracat pazarlarında durağanlığın sürdüğü, güven ve beklentilerin de zayıf kaldığı belirtildi.

Gelişmeler sonucunda, İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi'nin, ekim ayında bir önceki aya göre 0,25 puan azalarak 66,89 puan olduğu ifade edilen raporda, bu sonuçla birlikte Bileşik Endeks'in, yerel seçimler sonrası temmuz ayında yaşanan ilk artış sonrası 3 ay üst üste gerileme gösterdiği bildirildi.

Raporda, sıkılaşma politikalarının yavaşlatıcı etkisinin gecikmeli olarak daha çok hissedildiği, gelecek 3 aya ilişkin üretim, yatırım ve özellikle istihdam beklentilerinde belirgin düşüşün sürdüğü de vurgulandı.

Bileşik Endeksi'nin bundan sonraki süreçte büyük ölçüde ekonomi politikalarının etkileri ve ihracat pazarlarındaki gelişmelerle şekilleneceğine dikkati çekilen raporda, endekslerde toparlanmanın da ötelendiği kaydedildi.

Faaliyet Endeksi 141,7 puana yükseldi

Raporda, faaliyetlerin ekim ayında da toparlanmayı sürdürdüğü, uygulanan sıkı politikaların iç pazardaki etkilerinin devam ettiği, küresel pazarlardaki durgunlukta ise değişim olmadığı ifade edildi.

Mevsimselliğin olumlu etkisinin de azaldığı, tüm gelişmelere bağlı olarak Faaliyet Endeksi'nin ekim ayında sınırlı bir artış gerçekleştirdiği belirtilen raporda, ekim ayında Faaliyet Endeksi'nin bir önceki aya göre 0,6 puan yükselerek 141,7 puan seviyesine çıktığı ancak, bu yükselişe karşın Faaliyet Endeksi'nin geçen yılın ekim ayının altında kaldığı kaydedildi.

Yurt içi satışlarda ekim ayında bir önceki aya göre sınırlı ölçüde artış görülen endeks sonuçlarına göre, ihracat verilerinde herhangi bir değişimin olmadığı ifade edilen raporda, endeks verilerinde, üretim ve cirolarda artış yaşandığı aynı zamanda yurt dışı satış fiyatlarının yükseldiği bildirildi.

Raporda, inşaat malzemesi sanayisinde faaliyetlerin, sıkılaşma politikaları, mevsimsellik ve ihracat pazarlarındaki gelişmeler tarafından belirlendiği ifade edildi. Ayrıca, iç pazarda yavaşlamanın süreceğine ve kış ayları yaklaştıkça mevsimselliğin bu kez olumsuz etkilerinin görüleceğine de vurgu yapıldı.

İhracat pazarlarında beklenen toparlanmanın ötelendiği belirtilen raporda, Faaliyet Endeksi'nin yılın geri kalanında durağan kalacağına dair öngörüde bulunuldu.

Güven Endeksi 0,45 puan daralma gösterdi

Rapora göre, ekim ayında iç pazarın durağan olması ve buna bağlı olarak faaliyetlerin zayıf kalması, güven üzerinde olumsuz etkinin sürmesine neden oldu.

Öte yandan, sıkılaştırma politikalarının iç pazarda işleri yavaşlattığı ve finansmana erişimde zorlukların sürdüğüne vurgu yapıldı. Ekim ayında mevsimselliğin olumlu katkısı da azaldı. Bu gelişmelere bağlı olarak da Güven Endeksi'nin ekim ayında sınırlı ölçüde düştüğü ve kırılgan kalmaya devam ettiği tespitinde bulunuldu.

Endeks verilerinde, ekim ayındaki güven seviyesinin bir önceki aya göre 0,45 puan azaldığı ve 29,58 puana gerilediği görüldü.

Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesinin de zayıf kaldığı, inşaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayisinde güven seviyesinin sınırlı ölçüde azalma gösterdiği ifade edilen raporda, yurt içi pazarlarda güvenin sınırlı ölçüde yükseldiğine, ihracat pazarlarına olan güvenin ise sınırlı ölçüde düştüğüne yer verildi.

Üretim, yatırım ve istihdam beklentileri belirgin şekilde azaldı

Ekim ayında sınırlı ölçüde azalma gösteren Beklenti Endeksi'nin, böylece 9 ay üst üste düşüş kaydettiği raporda belirtildi.

Alınan yurt içi siparişlerin zayıflamasının beklentiler üzerinde sınırlandırıcı role sahip olduğu ifade edilirken, sıkılaştırma politikaları ve ihracat pazarlarında toparlanmanın ötelenmesi faktörlerinin de beklentileri olumsuz etkilediğine vurgu yapıldı. Ek olarak, gelecek döneme ilişkin üretim, yatırım ve istihdam beklentilerinin son 5 ayda belirgin şekilde azaldığına da raporda yer verildi.

Yaşanan süreçlerin etkisiyle, Beklenti Endeksi'nin ekim ayında bir önceki aya göre 0,5 puan azaldığı ve 53,1 puana indiği görüldü.

Rapora göre, mevsimselliğin olumlu katkısı endeks verilerine yansımadı, ayrıca üretim ve yatırımla ücret artışları beklentilerinin farklılaştığı süreçte özellikle istihdam beklentileri de önemli ölçüde düşüş gösterdi.

Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerin ekim ayında değişmediğine yer verilen raporda, ekonomi programının korunmasının, ülke ekonomisine olan beklentileri desteklediğine vurgu yapıldı.

Gelecek üç aya ilişkin alınan yurt içi siparişlerinde sınırlı düşüş gerçekleştiği ve ihracat siparişlerinde de azalma görüldüğü aktarılan raporda, gelecek 3 ayın üretim, yatırım ve özellikle istihdam beklentilerinde düşüşün sürdüğü değerlendirmesi yapıldı.