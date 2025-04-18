EKK Toplantısı: Enflasyon 10 Aydır Gerilemekte

EKONOMİ Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Bütüncül politikalarla uyguladığımız program ile makro finansal istikrar güçlenmiş, ekonomide dengelenme sağlanmış ve cari açık önemli ölçüde azalmıştır. Tüm bu kazanımlarımızın yanı sıra temel hedefimiz olan fiyat istikrarına giden yolda dezenflasyon süreci başarılı şekilde devam etmekte, yıllık enflasyon 10 aydır gerilemektedir" denildi.

EKK, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Giresun'da toplandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çotanak Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

'YILLIK ENFLASYON 10 AYDIR GERİLEMEKTE'

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2025 yılının ikinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı bugün Giresun'da gerçekleştirilmiştir. Bütüncül politikalarla uyguladığımız program ile makro finansal istikrar güçlenmiş, ekonomide dengelenme sağlanmış ve cari açık önemli ölçüde azalmıştır. Tüm bu kazanımlarımızın yanı sıra temel hedefimiz olan fiyat istikrarına giden yolda dezenflasyon süreci başarılı şekilde devam etmekte, yıllık enflasyon 10 aydır gerilemektedir. Programımız sayesinde ekonomimizin temelleri sağlamlaşmış ve dayanıklılığı artmıştır. Yurt içi ve küresel piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmelerin ekonomimize etkisinin kısa süreli ve sınırlı kalması için güçlü bir koordinasyon içinde gereken tüm adımları atıyoruz."

'2024'TE 1 MİLYONA YAKIN İSTİHDAM ARTIŞI SAĞLANDI'

Sürdürülebilir, yüksek ve kapsayıcı büyüme için rekabet gücü ve verimliliği artıracak yapısal reformların hayata geçirildiği vurgulanan açıklamada, "Sanayide yapısal dönüşümü sağlamak amacıyla aktif sanayi politikaları uyguluyor, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırıyoruz. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) ve HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ile stratejik yatırımları ve yüksek katma değerli üretimi destekliyoruz. Üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz. Ekonomik aktivitedeki ılımlı seyre rağmen 2024 yılında 1 milyona yakın istihdam artışı sağlanmış, işsizlik oranı tek haneli seviyelerde seyretmiştir. İşgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda beceri uyumsuzluklarının en aza indirilerek kadınlar ve gençler başta olmak üzere istihdamın desteklenmesi ve işgücü verimliliğinin artırılmasına yönelik aktif işgücü politikalarını sürdürüyoruz. 2025 yılında başlayan İstihdamı Koruma Destek Programıyla da tekstil, giyim, deri ve mobilya imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerimize çalışan başına ayda 2 bin 500 TL destek veriyoruz" denildi.

'GIDA ARZINI OLUMSUZ ETKİLEYECEK RİSK BULUNMUYOR'

Ayrıca, Türkiye'de son dönemde meydana gelen zirai don hadisesinin, ilk tespit ve saha gözlemlerine göre, bazı meyve çeşitlerini farklı oranlarda etkilediği işaret edilerek, şöyle denildi:

"Başta hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar olmak üzere stratejik öneme sahip tarım ürünlerinde yurt içi gıda arzını olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir risk bulunmamaktadır. Üretimin devamlılığı ve tüketicinin makul fiyatlarla gıdaya erişimi hususunda tüm önlemler alınmaktadır. Diğer yandan bölgelerimizin potansiyelini harekete geçirecek bölgesel gelişme politikalarına devam ediyoruz. Bugün Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planını kamuoyu ile paylaştık. EKK toplantısında bugün görüşülen temel hususlar şunlardır:

İhracatın ithalat bağımlılığını azaltmaya, ülkemizin küresel ticaretten daha fazla pay almasını sağlamaya, teknoloji yoğun ve katma değeri yüksek üretimi artırmaya yönelik ilave adımlar Kurul Üyeleriyle istişare edilmiştir.

Bu kapsamda uluslararası ticarette son dönemde artan korumacılık eğilimlerinin dış ticaretimiz için oluşturabileceği olası riskler ve fırsatlar değerlendirilmiştir.

Kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programımızla enflasyonla mücadelemizi sürdürürken mali disiplini titizlikle korumaya ve ekonomideki kazanımlarımızı daha ileriye taşımak için katma değerli üretimi, istihdamı, yatırımı ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz."