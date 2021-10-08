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Adıyaman çiftçisi ilk kez yer fıstığını deniyor - Son Dakika

Adıyaman çiftçisi ilk kez yer fıstığını deniyor

08.10.2021 10:39
Adıyaman çiftçisi ilk kez yer fıstığını deniyor

Adıyaman'da ilk defa Besni ilçesinde alternatif ürün olarak denenen yer fıstığı verimi ve kalitesiyle çiftçiyi memnun etti.

Adıyaman'da ilk defa Besni ilçesinde alternatif ürün olarak denenen yer fıstığı verimi ve kalitesiyle çiftçiyi memnun etti.

Besni ilçesine bağlı Balka köyü sınırları içerisinde Yakup Özbay tarafından bin 200 dönüm üzerinde yer fıstığı denemesi yapıldı. Adıyaman bölgesinde ilk kez bu kadar ciddi ve geniş bir alanda deneme ekimi yapılan yer fıstığının kalitesi ve verimi çiftçiyi sevindirdi.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, ilk kez yapılan yer fıstığı hasadına katılarak, çiftçi Yakup Özbay'dan bilgi aldı. Bir kuruyemiş firmasıyla sözleşme imzalayan çiftçi, bin 50 dönüm kuruyemiş, 150 dönüm ise tohumluk yer fıstığı ekti.

Verimden oldukça memnun olduklarını dile getiren çiftçi Yakup Özbay, "Bu sene yer fıstığı üretimiyle ilgili bir çalışmamız oldu. Yer fıstığını biz sözleşmeli modelle kuruyemiş gıda sanayine yaptık. Bin 50 dönüm civarında kuruyemiş, 150 dönüm civarında da tohumluk üretimi yaptık. Tohumluk üretimde Türkiye'nin önde gelen sertifikalı üretim yapan firmasıyla beraber yaptık. Yer fıstığı bizim bölgemiz için alternatif bir ürün. Pamuk yada mısır ekiminde zaman zaman alternatif sunacak bir ürün. Bölgemize de çok iyi uyum sağlıyor. Verim potansiyeli de oldukça iyi. Şu an ki üretimimizde hava şartları iyi gittiği için oldukça iyi gidiyor, memnunuz" dedi.

Daha sonra konuşan Besni Kaymakamı Nazlı Demir, "Yer fıstığı hasadına katıldık. Yer fıstığı hasadı Besni'de tahminen ilk defa bu kadar profesyonel düzeyde deneniyor üretimi. Besni havasıyla, toprağıyla, suyuyla bir çok tarım ürününe elverişli bir ilçe. Özellikle alternatif ürünlerin katma değeri yüksek olan ürünlerin denenmesi de bizim açımızdan sevindirici bir durum. Çiftçilerimize alternatif ürünler sunmak zorundayız. Daha bilinçli, babadan kalma usulle değil de teknolojiye uygun bir tarım yapmamız gerekiyor. Özellikle yer fıstığı konusunda havza bazlı ürün desteklenmesi konusunda da bakanlığımıza başvurumuz olacak. Eğer onu da sağlarsak daha geniş alanlarda yer fıstığı üretimi yapacağız" şeklinde konuştu.

AK Parti Adıyaman Besni ilçe Başkanı İsmail Sümer ise "Pamukta, buğdayda olduğu gibi yerfıstığını da bölgemizde üretim modelini yerleştiriyoruz. İnşallah bakanlığımızın da destek kapsamına almasıyla üreticimiz bu işe yoğunlaşacak ve üretim alanlarını genişletecek. Bölgemizde alternatif bir ürün projesini ortaya koyacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman çiftçisi ilk kez yer fıstığını deniyor
Adıyaman çiftçisi ilk kez yer fıstığını deniyor
Adıyaman çiftçisi ilk kez yer fıstığını deniyor
Adıyaman çiftçisi ilk kez yer fıstığını deniyor
Adıyaman çiftçisi ilk kez yer fıstığını deniyor
Adıyaman çiftçisi ilk kez yer fıstığını deniyor
Adıyaman çiftçisi ilk kez yer fıstığını deniyor
Adıyaman çiftçisi ilk kez yer fıstığını deniyor
Adıyaman çiftçisi ilk kez yer fıstığını deniyor
Adıyaman çiftçisi ilk kez yer fıstığını deniyor

İsmail Sümer, Nazlı Demir, Kuruyemiş, Adıyaman, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Adıyaman çiftçisi ilk kez yer fıstığını deniyor - Son Dakika Ekonomi


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