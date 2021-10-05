İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 500,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.316,00 lira oldu.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 502,00 502,20 499,80 500,00 Cumhuriyet Ata Lira 3.309,00 3.330,00 3.295,00 3.316,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 458,00 462,00 456,00 460,00 Lira(Tam) Ziynet 3.234,00 3.254,00 3.220,00 3.240,00 Yarım Ziynet 1.617,00 1.627,00 1.610,00 1.620,00 Çeyrek Ziynet 809,00 814,00 805,00 810,00

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