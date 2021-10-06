FLO PHP Developer Yetiştirme Eğitim Kampı gençlere iş fırsatları sunuyor

FLO Mağazacılık, PHP Developer Yetiştirme Eğitim Kampı'nda digiyeni digi-nesil yetenekler ile bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarıyla dikkat çeken FLO, gençlere geleceğin kariyer fırsatlarını yaratmayı hedefleyen eğitim kampının ardından, gerçekleştireceği sınav ve mülakatta başarılı olan gençleri istihdam edecek.

PHP Developer Yetiştirme Eğitim Kampı kapsamında, yazılım alanında kariyer hedefleri olan, perakende sektörünün dijital dönüşümünde aktif rol almak isteyen yeni mezunlara eğitim gerçekleştirdi.

FLO'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSMEK iş birliği ile günümüzde önem kazanan PHP Yazılım dilinde uzman adaylar yetiştirmek ve istihdam etmek amacıyla başlattığı ücretsiz eğitim kampı, gençlere dünya standartlarında bir eğitim fırsatı oluşturdu.

Ayrıca hızla dönüşen ve gelişen teknolojiyi yakalayabilmek için farklı bakış açıları sundu.

Eğitim kampı sürecinin ardından eğitimde yer alan gençler, yetkinlik ve bilgilerini ölçmek adına yapılacak olan uygulama sınavı ve mülakat sonrası başarı durumları değerlendirilerek FLO ailesinin bir parçası olacak.

FLO, bünyesinde ilk defa hayata geçirilen eğitim kampı, bir başlangıç olacak ve gelecekte hem bu programın devamı hem de farklı alanlarda programlar organize edilecek.

Bunun yanında Ar-Ge yatırımları ile ilk 100 şirket arasında yer alan FLO, IoT, yapay zeka, RPA gibi yeni nesil teknolojiler üzerinde çalışarak ürün yönetiminden lojistiğe, müşteri deneyiminden tedarikçi yönetimine, bayi portallarından, İK sistemlerine kadar her alanda hayata geçirmeye başladığı dijital dönüşümün projeleri ile perakende sektörüne öncülük etmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FLO Mağazacılık İnsan Kaynakları Direktörü Hüseyin Çolak, eğitim kampının ikili bir faydası olduğunu belirtti.

Çolak, şunları kaydetti:

"Bu sayede hem FLO ailesine katacağımız genç mezunların eğitimlerine katkı sunuyoruz hem de gençlerin kariyerlerine destek oluyoruz. Aynı zamanda da inovatif, teknoloji odaklı, perakende sektörünün dijital dönüşümüne öncülük eden yaklaşımımıza uygun, ayakkabı sektörü için pek çok avantaj sunacak bu tür adımları atmayı FLO olarak sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. 38 kişi ile başlayan Ar-Ge Merkezi yolculuğumuzda şu anda 80'e yakın çalışma arkadaşımızla her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Kısa süre içinde buradaki istihdamımızı 100'e çıkaracağız. FLO olarak, teknolojik dönüşümünü bütünlüklü olarak bir iş stratejisine dönüştürmeye ve bunu istihdama da yansıtmaya devam edeceğiz."