Son Dakika Flo Haberleri

15:28 Tema Bilecik İl Sorumlusu Kaplan: "Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Nedeniyle Bütün Faunayı, Florayı Kaybetmek Durumundayız" Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Bilecik İl Temsilcisi ve Şeyh Edebali Üniversitesi Gıda Teknolojisi Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan, “Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle birlikte topraklarımızda yetişen çiçekleri, böcekleri, otları çeşitli bütün faunayı, florayı kaybetmek durumundayız. Buna engel olunması için çeşitli önlemler alınması lazım" dedi.

08:27 Jesus'un yıldızını parlattığı İsmail Yüksek için dünya devleri sıraya girdi! Fatih Terim'den sonra bir ilke imza atabilir Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin başına geçmesiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan İsmail Yüksek, İtalyan kulüplerinin radarına takıldı. 23 yaşındaki orta saha için Inter, Milan ve Fiorentina çekişiyor. Milli futbolcu, Fiorentina'ya olası bir transferinin gerçekleşmesi halinde Fatih Terim'den sonra İtalyan ekibine imza atan ilk Türk olacak.

16:53 İliç'te Kapasite Artışı İçin Verilen Çed'in İptali İstemiyle Açılan Davada Erzincan'da Duruşma Yapılırken, Ankara ve İstanbul'da Çevreciler Eylemde... Erzincan İliç'te siyanür sızıntısıyla gündeme gelen Çöpler Altın Madeni'ne verilen kapasite artışı nedeniyle TMMOB tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na karşı açılan ÇED Olumlu Kararı'nın iptali için Erzincan’da açılan davaya devam edildi. Çevreciler ise madenin sahibi Anagold Madencilik'in Ankara'daki, Çalık Holding'in ise İstanbul'daki merkez binaları önünde protesto eylemi yaptı. Çevreciler, altın madeni alanın genişletilmesine karşı çıkıyor.

13:42 ABD'de araç havai fişek dükkanına daldı, yangın çıktı: 1 ölü ABD'nin Florida eyaletinde kaza yapan bir aracın havai fişek dükkanına girmesi sonucu yangın çıkarken, sürücü hayatını kaybetti.

12:46 Murat Ülker, Dubai'deki sanat 'GOYA'sı izlenimlerini okurlarıyla paylaştı GOYA (Gez, oturma yerinde artık) ilkesinden hareketle farklı konu başlıkları altındaki deneyimlerini takipçileriyle paylaşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, eşi Betül Ülker ile birlikte Dubai'deki Takashi Murakami ve Jason Boyd Kinsella...

10:54 ABD'de araç havai fişek dükkanına daldı, yangın çıktı: 1 ölü - ABD'de araç havai fişek dükkanına daldı, yangın çıktı: 1 ölü ABD'nin Florida eyaletinde kaza yapan bir aracın havai fişek dükkanına girmesi sonucu yangın çıkarken, sürücü hayatını kaybetti.

14:39 FLO'dan kış mevsimine ayak uyduran mont koleksiyonu FLO'nun yeni sezon mont koleksiyonu soğuk geçirmeyen yapısıyla kış mevsimine sıcaklık katıyor.

22:43 Pota derbisi Fenerbahçe'nin Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray Nef, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti.

22:41 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Salon: Sinan ErdemHakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Burak YılmazGalatasaray Nef: Dee Bost 25, Ennis 27, Göksenin Köksal 3, Caloiaro 11, Mahir Ağva, Floyd 2, McGee 13, Sadık Emir Kabaca 5, Yunus Emre Sonsırma 5Fenerbahçe Beko: Calathes 14, Wilbekin 22, Metecan Birsen 15,...

22:29 Derbide kazanan Fenerbahçe Beko SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Burak YılmazGALATASARAY NEF: Bost 25, Ennis 27, Göksenin Köksal 3, Caloiaro 11, Mahir Ağva, Floyd 2, McGee 13, Sadık Emir Kabaca 5, Yunus Emre Sonsırma 5 FENERBAHÇE BEKO: Calathes 14, Wilbekin 22, Hayes-Davis 19, Metecan Birsen...

09:38 Köyceğiz'de öğretmenler arasında Floor Curling turnuvası yapıldı Muğla'nın Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Floor Curling Öğretmenler Günü Turnuvası yoğun katılımla gerçekleşti.

16:55 Arı yetiştiricilerinin yüzü şeker desteğiyle güldü Denizli Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde, il genelinde bulunan arı yetiştiricilerine ücretsiz toz şeker dağıtımı yapıldı.

18:19 Antalya'daki mermer ocağı projesine yargıdan iptal kararı Mahkeme, Antalya'nın Köprülü Kanyon bölgesine yapılması planlanan mermer ocağına "ÇED gerekli değildir" diyerek izin veren valilik kararını iptal etti.

17:17 26 yaşındaki Flossie, dünyanın en yaşlı kedisi ilan edildi İngiltere'nin başkenti Londra'da 26 yaşındaki Flossie isimli bir kedi, "dünyanın en yaşlı kedisi" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

13:42 Ağrı Dağı Milli Parkı'nda sonbahar renkleri hakim oldu Ağrı Dağı Milli Parkı, zengin flora ve fauna çeşitliliğiyle sonbahar renklerine büründü.

11:04 Aile Diş Hekimliği modeli Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak Eskişehir, Karabük ve Kırşehir'de pilot uygulaması yapılan "Aile Diş Hekimliği" modeli, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2023 yılı içerisinde Türkiye genelinde hayata geçirilecek.

21:51 Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi Salon: Sinan ErdemHakemler: Yohan Rosso (Fransa), Paulo Marques (Portekiz), Radomir Vojinovic (Karadağ)Galatasaray Nef: Bost 9, Ennis 24, Göksenin Köksal 5, Agva, Sadık Emir Kabaca 17, Hummer 6, Caloiaro 18, Mustafa, McGee 8, Yunus Sonsırma 1, FloydHapoel Atsmon Holon: Regland 11, Green 15,...

10:07 FLO'da "Muhteşem Cuma İndirimleri" başladı FLO'da başlayan "Muhteşem Cuma İndirimleri" çerçevesinde 26 Kasım'a kadar yüzde 40'a varan indirimler FLO'da tüketiciyi bekliyor.

19:15 Avusturya, Ukrayna'nın dijital altyapısının yeniden inşasına yardımcı olacak Avusturya, Ukrayna'nın yeniden inşası kapsamında dijital altyapısının oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla jeneratör, bilgisayar gibi ekipmanların yanı sıra bilgi ve tecrübe desteğinde bulunacak.

18:52 Tepebaşı Belediyesi'nin Diş Sağlığı Hizmetinden 70 Bine Yakın Çocuk Yararlandı Tepebaşı Belediyesi Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde taramadan geçen çocuk sayısı 69 bin 329, tedavi gören çocuk sayısı 33 bin 894, flor uygulaması yapılan çocuk sayısı ise 15 bin 835’e ulaştı.

14:21 Tarım ve Orman Bakanlığından Kırklareli'ndeki arıcılara 300 ton şeker desteği Tarım ve Orman Bakanlığınca arıcılara, bahar aylarında arıların beslenmesinde kullanmaları amacıyla indirimli şeker desteği verildi.

13:15 BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, çocuklara kadar yönelen vahşi cinayetleri sıradanlaştırmaya ve TSK'nın terör örgütüne yönelik Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı Türkiye'nin aleyhine kullanmaya çalışanların, terörün unsurları ve azmettiricileri olduğunu söyledi.

16:24 Twitter'ın telif sistemi bozuldu! Netflix'e döndü Son dönemde adından sıkça söz ettiren Twitter'da ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Twitter telif sistemi bozuldu.

14:47 FLO'dan bot koleksiyonu FLO'nun hem trendlerle uyum yakalayan modelleri hem de zamansız tasarımlardan oluşan bot koleksiyonu, FLO mağazalarında ve FLO internet sitesinde yerini aldı.

08:46 Pençe-Kılıç değerlendirmesinde bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye hadsiz tehdit! Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlediği Pençe-Kılıç Hava Harekatı dünyada gündem olurken Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos Floros, bu operasyonun Atina'ya bir mesaj olduğu yönündeki açıklamalara tepki gösterdi. Türkiye'ye yönelik skandal tehditlerine bir yenisini ekleyen Floros, ülkelerine savaş açmayı düşünenlerin yeni bir 'Maraton'la karşı karşıya kalacağını iddia etti.

23:27 Mahalleli cüruf tesisleri ve depolama alanlarının kaldırılması için eylem yaptı Mahalleli cüruf tesisleri ve depolama alanlarının kaldırılması için eylem yaptı Mahalleli, mücadelelerine destek vermediğini belirttikleri belediye başkanı ve muhtara tepki gösterdiZONGULDAK Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde mahallelerinde kurulan cüruf tesislerinin gölü doldurarak...

16:43 2. Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi tamamlandı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi tamamlandı.

09:10 TOKİ, Koru Florya'da 14 rezidansı 60 ay vade ile satışa çıkardı TOKİ, Koru Florya'da 14 rezidansı 60 ay vade ile satışa çıkardı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Bakırköy Koru Florya ve Beyoğlu Sütlüce'de 34 konutu açık artırma ile satışa sundu.

13:56 Peynir ve siyah çay diş korumasında önemli rol alıyor Peynir ve siyah çay diş korumasında önemli rol alıyor Okul çağı çocuklarında beslenme, ağız ve diş bakımı hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım Erdoğan, çocuklarda ağız ve diş sağlığını korumanın ve çürük oluşumunu engellemenin yollarını anlattı.

13:39 Bakırköy'de Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği Bakırköy'de 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla suça sürüklenen çocuklar için etkinlik düzenledi.

19:42 Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat: Ben olsam Cristiano Ronaldo'yu alırım, güzel de olur Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, Manchester United ile ipleri koparan ve ayrılık için gün sayan Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo hakkında bomba ifadeler kullandı. Ronaldo'nun Türkiye'ye gelebileceğini söyleyen Polat, "Ben olsam Ronaldo'yu alırım. Dünya çapında ses getiren bir transfer olur, güzel de olur" dedi.

18:46 Binance açıkladı: Popüler kripto paralar askıya alındı! Binance tarafından bugün yapılan açıklamada popüler kripto para birimlerinden ikisinin geçici olarak askıya alındığı söylendi.

10:00 'Sakin şehir' Arapgir'de sonbahar 'Sakin şehir' Arapgir'de sonbahar Zengin florası, endemik bitki türleri, kanyonları ve trekking rotalarıyla her mevsim ilgi çeken sakin şehir Arapgir sonbahar renkleriyle göz kamaştırıyor.

00:58 Akdağmadeni'nde aylık 120 ton atık geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor Yozgat'ın Akdağmadeni İlçesine kurulan Sıfır Atık Getirme Tesisi'nde toplanan aylık 120 ton kağıt, plastik, yağ, pil, metal ve elektronik atıklar geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor.

15:09 2023 Grammy adayları kimler? Grammy adayları listesi! 65. Grammy Müzik Ödülleri için adaylar açıklandı. Ödül töreni 5 Şubat'ta Los Angeles'ta gerçekleşecek. Dokuz kategoride aday gösterilen Beyonce, kariyeri boyunca 88 kez aday gösterilerek en fazla adaylık kazanan müzisyen oldu. Peki,2023 Grammy adayları kimler? Grammy adayları listesi! İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

12:07 NASA'nın Ay'a insan taşımayı hedeflediği programın önemli halkalarından olan Orion uzay aracını taşıyan Artemis I başarıyla fırlatıldı Ay'a insan taşımayı hedefleyen NASA'nın "Artemis Ay Programı" çerçevesinde yörüngeye göndermeyi hedeflediği Orion uzay aracını taşıyan Artemis I SLS roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı. NASA, Artemis Ay Programı kapsamında 2025'e kadar insanları Ay yüzeyine taşımayı hedefliyor.

11:15 Trump, 2024 seçimlerinde yeniden aday - Trump, 2024 seçimlerinde yeniden aday Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçiler adına yeniden başkanlık için yarışacağını duyurdu.

11:09 Endemik bitki türleri için doku ve DNA bankası TARIM ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesindeki gen bankalarında muhafaza edilen tohumlar, genetik yapısını koruyarak uzun yıllar saklanabiliyor.

10:44 Akdağmadeni'nde aylık 120 ton atık geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor Akdağmadeni'nde aylık 120 ton atık geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor Yozgat'ın Akdağmadeni İlçesine kurulan Sıfır Atık Getirme Tesisi'nde toplanan aylık 120 ton kağıt, plastik, yağ, pil, metal ve elektronik atıklar geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor.

15:36 Kahramanmaraş'ta sonbahar renkleri - Kahramanmaraş'ta sonbahar renkleri Dron ile görüntülenen rengarenk Düldül Dağı'ndaki sonbahar güzelliği fotoğraf karelerine de yansıdı Sonbahar mevsiminde Kahramanmaraş-Osmaniye sınırında bulunan Düldül Dağı renk cümbüşüne dönüştü.

11:54 Ersizlerdere Tabiat Parkı ziyaretçilerini bekliyor Ersizlerdere Tabiat Parkı ziyaretçilerini bekliyorKASTAMONU Avrupa'nın 13., Türkiye'nin ise tek Pan Parks statüsüne sahip Küre Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan Ersizlerdere Tabiat Parkı, ziyaretçilerini bekliyor.

18:41 Ünlü oyuncu Cansel Elçin, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıdan kıl payı kurtulmuş Ünlü oyuncu Cansel Elçin, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı esnasında olay yerinde olduğunu açıkladı. Saldırıdan kıl payı kurtulan Elçin yaptığı paylaşımda, "İstiklal'de hemen yanımızda büyük bir patlama oldu" ifadelerini kullandı.

17:47 Fenerbahçe-Giresunspor maçını izleyen Muslera'nın sözleri takımı ayağa kaldırdı: En iyi takım biziz ve şampiyon olacağız Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, 7-0 kazanılan Başakşehir maçı öncesi takım otobüsünde Fenerbahçe-Giresunspor maçını izlediği esnada takım arkadaşlarına dönerek, "Beşiktaş maçından sonra sizlere 'En iyi takım biziz ve şampiyon olacağız' demiştim. Fenerbahçe'yi gördünüz. İşte fırsat! En iyi futbolumuzu oynayarak Başakşehir maçını kazanacağız." dediği iddia edildi.

09:06 Doç. Dr. Turan : Her 10 yetişkinden 1'inin diyabeti var Diyabetin kaşıntı, iştah artışı, kilo artışı veya zayıflama, bulanık görme gibi şikayetlere neden olabileceğini söyleyen Doç. Dr. Elif Turan, "Her 10 yetişkinden 1'inin diyabeti olduğu biliniyor, yine bu hastaların yarısı diyabete sahip olduklarından habersiz yaşıyor" dedi.