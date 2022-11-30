Son Dakika Flo Haberleri

- Dün Dün 15:28 Tema Bilecik İl Sorumlusu Kaplan: "Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Nedeniyle Bütün Faunayı, Florayı Kaybetmek Durumundayız"
Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Bilecik İl Temsilcisi ve Şeyh Edebali Üniversitesi Gıda Teknolojisi Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan, “Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle birlikte topraklarımızda yetişen çiçekleri, böcekleri, otları çeşitli bütün faunayı, florayı kaybetmek durumundayız. Buna engel olunması için çeşitli önlemler alınması lazım" dedi.
- Dün Dün 14:14 FATİH'TE 'ENGELLİLER SPOR VE EĞLENCE ŞENLİĞİ' DÜZENLENDİ
Fatih'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 'Engelliler Spor ve Eğlence Şenliği' düzenlendi.
- Dün Dün 08:27 Jesus'un yıldızını parlattığı İsmail Yüksek için dünya devleri sıraya girdi! Fatih Terim'den sonra bir ilke imza atabilir
Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin başına geçmesiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan İsmail Yüksek, İtalyan kulüplerinin radarına takıldı. 23 yaşındaki orta saha için Inter, Milan ve Fiorentina çekişiyor. Milli futbolcu, Fiorentina'ya olası bir transferinin gerçekleşmesi halinde Fatih Terim'den sonra İtalyan ekibine imza atan ilk Türk olacak.
- 30.11.2022 30 Kas 16:53 İliç'te Kapasite Artışı İçin Verilen Çed'in İptali İstemiyle Açılan Davada Erzincan'da Duruşma Yapılırken, Ankara ve İstanbul'da Çevreciler Eylemde...
Erzincan İliç'te siyanür sızıntısıyla gündeme gelen Çöpler Altın Madeni'ne verilen kapasite artışı nedeniyle TMMOB tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na karşı açılan ÇED Olumlu Kararı'nın iptali için Erzincan’da açılan davaya devam edildi. Çevreciler ise madenin sahibi Anagold Madencilik'in Ankara'daki, Çalık Holding'in ise İstanbul'daki merkez binaları önünde protesto eylemi yaptı. Çevreciler, altın madeni alanın genişletilmesine karşı çıkıyor.
- 29.11.2022 29 Kas 13:42 ABD'de araç havai fişek dükkanına daldı, yangın çıktı: 1 ölü
ABD'nin Florida eyaletinde kaza yapan bir aracın havai fişek dükkanına girmesi sonucu yangın çıkarken, sürücü hayatını kaybetti.
- 29.11.2022 29 Kas 12:46 Murat Ülker, Dubai'deki sanat 'GOYA'sı izlenimlerini okurlarıyla paylaştı
GOYA (Gez, oturma yerinde artık) ilkesinden hareketle farklı konu başlıkları altındaki deneyimlerini takipçileriyle paylaşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, eşi Betül Ülker ile birlikte Dubai'deki Takashi Murakami ve Jason Boyd Kinsella...
- 29.11.2022 29 Kas 10:54 ABD'de araç havai fişek dükkanına daldı, yangın çıktı: 1 ölü
- ABD'de araç havai fişek dükkanına daldı, yangın çıktı: 1 ölü ABD'nin Florida eyaletinde kaza yapan bir aracın havai fişek dükkanına girmesi sonucu yangın çıkarken, sürücü hayatını kaybetti.
- 28.11.2022 28 Kas 14:39 FLO'dan kış mevsimine ayak uyduran mont koleksiyonu
FLO'nun yeni sezon mont koleksiyonu soğuk geçirmeyen yapısıyla kış mevsimine sıcaklık katıyor.
- 27.11.2022 27 Kas 22:43 Pota derbisi Fenerbahçe'nin
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray Nef, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti.
- 27.11.2022 27 Kas 22:41 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon: Sinan ErdemHakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Burak YılmazGalatasaray Nef: Dee Bost 25, Ennis 27, Göksenin Köksal 3, Caloiaro 11, Mahir Ağva, Floyd 2, McGee 13, Sadık Emir Kabaca 5, Yunus Emre Sonsırma 5Fenerbahçe Beko: Calathes 14, Wilbekin 22, Metecan Birsen 15,...
- 27.11.2022 27 Kas 22:29 Derbide kazanan Fenerbahçe Beko
SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Burak YılmazGALATASARAY NEF: Bost 25, Ennis 27, Göksenin Köksal 3, Caloiaro 11, Mahir Ağva, Floyd 2, McGee 13, Sadık Emir Kabaca 5, Yunus Emre Sonsırma 5 FENERBAHÇE BEKO: Calathes 14, Wilbekin 22, Hayes-Davis 19, Metecan Birsen...
- 26.11.2022 26 Kas 09:38 Köyceğiz'de öğretmenler arasında Floor Curling turnuvası yapıldı
Muğla'nın Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Floor Curling Öğretmenler Günü Turnuvası yoğun katılımla gerçekleşti.
- 25.11.2022 25 Kas 16:55 Arı yetiştiricilerinin yüzü şeker desteğiyle güldü
Denizli Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde, il genelinde bulunan arı yetiştiricilerine ücretsiz toz şeker dağıtımı yapıldı.
- 24.11.2022 24 Kas 18:19 Antalya'daki mermer ocağı projesine yargıdan iptal kararı
Mahkeme, Antalya'nın Köprülü Kanyon bölgesine yapılması planlanan mermer ocağına "ÇED gerekli değildir" diyerek izin veren valilik kararını iptal etti.
- 24.11.2022 24 Kas 17:17 26 yaşındaki Flossie, dünyanın en yaşlı kedisi ilan edildi
İngiltere'nin başkenti Londra'da 26 yaşındaki Flossie isimli bir kedi, "dünyanın en yaşlı kedisi" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
- 24.11.2022 24 Kas 13:42 Ağrı Dağı Milli Parkı'nda sonbahar renkleri hakim oldu
Ağrı Dağı Milli Parkı, zengin flora ve fauna çeşitliliğiyle sonbahar renklerine büründü.
- 24.11.2022 24 Kas 11:04 Aile Diş Hekimliği modeli Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak
Eskişehir, Karabük ve Kırşehir'de pilot uygulaması yapılan "Aile Diş Hekimliği" modeli, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2023 yılı içerisinde Türkiye genelinde hayata geçirilecek.
- 23.11.2022 23 Kas 22:45 Basketbol Şampiyonlar Ligi: Galatasaray Nef: 88 Hapoel Holon: 75
Erkekler Basketbol Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Galatasaray Nef, İsrail temsilcisi Hapoel Atsmon Holon'u 88-75 mağlup etti.
- 23.11.2022 23 Kas 21:51 Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
Salon: Sinan ErdemHakemler: Yohan Rosso (Fransa), Paulo Marques (Portekiz), Radomir Vojinovic (Karadağ)Galatasaray Nef: Bost 9, Ennis 24, Göksenin Köksal 5, Agva, Sadık Emir Kabaca 17, Hummer 6, Caloiaro 18, Mustafa, McGee 8, Yunus Sonsırma 1, FloydHapoel Atsmon Holon: Regland 11, Green 15,...
- 23.11.2022 23 Kas 16:35 AP, Ukrayna'daki elektrik sorununa karşı "Umut Jeneratörleri" girişimi başlattı
Avrupa Parlamentosu (AP), Rusya ile savaşan Ukrayna'da yaşanan elektrik sıkıntısına çözüm amacıyla "Umut Jeneratörleri" adlı girişim başlattı.
- 23.11.2022 23 Kas 10:07 FLO'da "Muhteşem Cuma İndirimleri" başladı
FLO'da başlayan "Muhteşem Cuma İndirimleri" çerçevesinde 26 Kasım'a kadar yüzde 40'a varan indirimler FLO'da tüketiciyi bekliyor.
- 22.11.2022 22 Kas 19:15 Avusturya, Ukrayna'nın dijital altyapısının yeniden inşasına yardımcı olacak
Avusturya, Ukrayna'nın yeniden inşası kapsamında dijital altyapısının oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla jeneratör, bilgisayar gibi ekipmanların yanı sıra bilgi ve tecrübe desteğinde bulunacak.
- 22.11.2022 22 Kas 18:52 Tepebaşı Belediyesi'nin Diş Sağlığı Hizmetinden 70 Bine Yakın Çocuk Yararlandı
Tepebaşı Belediyesi Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde taramadan geçen çocuk sayısı 69 bin 329, tedavi gören çocuk sayısı 33 bin 894, flor uygulaması yapılan çocuk sayısı ise 15 bin 835’e ulaştı.
- 22.11.2022 22 Kas 14:21 Tarım ve Orman Bakanlığından Kırklareli'ndeki arıcılara 300 ton şeker desteği
Tarım ve Orman Bakanlığınca arıcılara, bahar aylarında arıların beslenmesinde kullanmaları amacıyla indirimli şeker desteği verildi.
- 22.11.2022 22 Kas 13:15 BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, çocuklara kadar yönelen vahşi cinayetleri sıradanlaştırmaya ve TSK'nın terör örgütüne yönelik Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı Türkiye'nin aleyhine kullanmaya çalışanların, terörün unsurları ve azmettiricileri olduğunu söyledi.
- 22.11.2022 22 Kas 10:35 Devlet Tiyatroları, Almanya'dan "Rüya Makinası" oyununu konuk etti
"Rüya Makinası" oyunu, Devlet Tiyatroları tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali"nde izleyiciyle buluştu.
- 21.11.2022 21 Kas 16:24 Twitter'ın telif sistemi bozuldu! Netflix'e döndü
Son dönemde adından sıkça söz ettiren Twitter'da ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Twitter telif sistemi bozuldu.
- 21.11.2022 21 Kas 14:47 FLO'dan bot koleksiyonu
FLO'nun hem trendlerle uyum yakalayan modelleri hem de zamansız tasarımlardan oluşan bot koleksiyonu, FLO mağazalarında ve FLO internet sitesinde yerini aldı.
- 21.11.2022 21 Kas 08:46 Pençe-Kılıç değerlendirmesinde bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye hadsiz tehdit!
Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlediği Pençe-Kılıç Hava Harekatı dünyada gündem olurken Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos Floros, bu operasyonun Atina'ya bir mesaj olduğu yönündeki açıklamalara tepki gösterdi. Türkiye'ye yönelik skandal tehditlerine bir yenisini ekleyen Floros, ülkelerine savaş açmayı düşünenlerin yeni bir 'Maraton'la karşı karşıya kalacağını iddia etti.
- 20.11.2022 20 Kas 23:27 Mahalleli cüruf tesisleri ve depolama alanlarının kaldırılması için eylem yaptı
Mahalleli cüruf tesisleri ve depolama alanlarının kaldırılması için eylem yaptı Mahalleli, mücadelelerine destek vermediğini belirttikleri belediye başkanı ve muhtara tepki gösterdiZONGULDAK Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde mahallelerinde kurulan cüruf tesislerinin gölü doldurarak...
- 19.11.2022 19 Kas 16:43 2. Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi tamamlandı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi tamamlandı.
- 19.11.2022 19 Kas 09:10 TOKİ, Koru Florya'da 14 rezidansı 60 ay vade ile satışa çıkardı
TOKİ, Koru Florya'da 14 rezidansı 60 ay vade ile satışa çıkardı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Bakırköy Koru Florya ve Beyoğlu Sütlüce'de 34 konutu açık artırma ile satışa sundu.
- 18.11.2022 18 Kas 13:56 Peynir ve siyah çay diş korumasında önemli rol alıyor
Peynir ve siyah çay diş korumasında önemli rol alıyor Okul çağı çocuklarında beslenme, ağız ve diş bakımı hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım Erdoğan, çocuklarda ağız ve diş sağlığını korumanın ve çürük oluşumunu engellemenin yollarını anlattı.
- 18.11.2022 18 Kas 13:39 Bakırköy'de Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği
Bakırköy'de 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla suça sürüklenen çocuklar için etkinlik düzenledi.
- 17.11.2022 17 Kas 19:42 Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat: Ben olsam Cristiano Ronaldo'yu alırım, güzel de olur
Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, Manchester United ile ipleri koparan ve ayrılık için gün sayan Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo hakkında bomba ifadeler kullandı. Ronaldo'nun Türkiye'ye gelebileceğini söyleyen Polat, "Ben olsam Ronaldo'yu alırım. Dünya çapında ses getiren bir transfer olur, güzel de olur" dedi.
- 17.11.2022 17 Kas 18:46 Binance açıkladı: Popüler kripto paralar askıya alındı!
Binance tarafından bugün yapılan açıklamada popüler kripto para birimlerinden ikisinin geçici olarak askıya alındığı söylendi.
- 17.11.2022 17 Kas 14:49 İDOB, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde 3 konser verecek
İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde 3 konser verecek.
- 17.11.2022 17 Kas 10:00 'Sakin şehir' Arapgir'de sonbahar
'Sakin şehir' Arapgir'de sonbahar Zengin florası, endemik bitki türleri, kanyonları ve trekking rotalarıyla her mevsim ilgi çeken sakin şehir Arapgir sonbahar renkleriyle göz kamaştırıyor.
- 17.11.2022 17 Kas 00:58 Akdağmadeni'nde aylık 120 ton atık geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor
Yozgat'ın Akdağmadeni İlçesine kurulan Sıfır Atık Getirme Tesisi'nde toplanan aylık 120 ton kağıt, plastik, yağ, pil, metal ve elektronik atıklar geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor.
- 16.11.2022 16 Kas 15:09 2023 Grammy adayları kimler? Grammy adayları listesi!
65. Grammy Müzik Ödülleri için adaylar açıklandı. Ödül töreni 5 Şubat'ta Los Angeles'ta gerçekleşecek. Dokuz kategoride aday gösterilen Beyonce, kariyeri boyunca 88 kez aday gösterilerek en fazla adaylık kazanan müzisyen oldu. Peki,2023 Grammy adayları kimler? Grammy adayları listesi! İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
- 16.11.2022 16 Kas 12:07 NASA'nın Ay'a insan taşımayı hedeflediği programın önemli halkalarından olan Orion uzay aracını taşıyan Artemis I başarıyla fırlatıldı
Ay'a insan taşımayı hedefleyen NASA'nın "Artemis Ay Programı" çerçevesinde yörüngeye göndermeyi hedeflediği Orion uzay aracını taşıyan Artemis I SLS roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı. NASA, Artemis Ay Programı kapsamında 2025'e kadar insanları Ay yüzeyine taşımayı hedefliyor.
- 16.11.2022 16 Kas 11:15 Trump, 2024 seçimlerinde yeniden aday
- Trump, 2024 seçimlerinde yeniden aday Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçiler adına yeniden başkanlık için yarışacağını duyurdu.
- 16.11.2022 16 Kas 11:09 Endemik bitki türleri için doku ve DNA bankası
TARIM ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesindeki gen bankalarında muhafaza edilen tohumlar, genetik yapısını koruyarak uzun yıllar saklanabiliyor.
- 16.11.2022 16 Kas 10:44 Akdağmadeni'nde aylık 120 ton atık geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor
Akdağmadeni'nde aylık 120 ton atık geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor Yozgat'ın Akdağmadeni İlçesine kurulan Sıfır Atık Getirme Tesisi'nde toplanan aylık 120 ton kağıt, plastik, yağ, pil, metal ve elektronik atıklar geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor.
- 15.11.2022 15 Kas 15:36 Kahramanmaraş'ta sonbahar renkleri
- Kahramanmaraş'ta sonbahar renkleri Dron ile görüntülenen rengarenk Düldül Dağı'ndaki sonbahar güzelliği fotoğraf karelerine de yansıdı Sonbahar mevsiminde Kahramanmaraş-Osmaniye sınırında bulunan Düldül Dağı renk cümbüşüne dönüştü.
- 15.11.2022 15 Kas 11:54 Ersizlerdere Tabiat Parkı ziyaretçilerini bekliyor
Ersizlerdere Tabiat Parkı ziyaretçilerini bekliyorKASTAMONU Avrupa'nın 13., Türkiye'nin ise tek Pan Parks statüsüne sahip Küre Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan Ersizlerdere Tabiat Parkı, ziyaretçilerini bekliyor.
- 14.11.2022 14 Kas 18:41 Ünlü oyuncu Cansel Elçin, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıdan kıl payı kurtulmuş
Ünlü oyuncu Cansel Elçin, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı esnasında olay yerinde olduğunu açıkladı. Saldırıdan kıl payı kurtulan Elçin yaptığı paylaşımda, "İstiklal'de hemen yanımızda büyük bir patlama oldu" ifadelerini kullandı.
- 14.11.2022 14 Kas 17:47 Fenerbahçe-Giresunspor maçını izleyen Muslera'nın sözleri takımı ayağa kaldırdı: En iyi takım biziz ve şampiyon olacağız
Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, 7-0 kazanılan Başakşehir maçı öncesi takım otobüsünde Fenerbahçe-Giresunspor maçını izlediği esnada takım arkadaşlarına dönerek, "Beşiktaş maçından sonra sizlere 'En iyi takım biziz ve şampiyon olacağız' demiştim. Fenerbahçe'yi gördünüz. İşte fırsat! En iyi futbolumuzu oynayarak Başakşehir maçını kazanacağız." dediği iddia edildi.
- 14.11.2022 14 Kas 09:06 Doç. Dr. Turan : Her 10 yetişkinden 1'inin diyabeti var
Diyabetin kaşıntı, iştah artışı, kilo artışı veya zayıflama, bulanık görme gibi şikayetlere neden olabileceğini söyleyen Doç. Dr. Elif Turan, "Her 10 yetişkinden 1'inin diyabeti olduğu biliniyor, yine bu hastaların yarısı diyabete sahip olduklarından habersiz yaşıyor" dedi.
- 13.11.2022 13 Kas 12:35 Kilometrelerce yol gelen turistler Kleopatara'da şifa arıyor
Kilometrelerce yol gelen turistler Kleopatara'da şifa arıyor Şifayı Kloepatra Havuzunda aradılar Beyaz Cennet Pamukkale'nin yanı başında bulunan Antik Kleopatra Havuzu, romatizma, eklem ağrıları ve çeşitli cilt rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanan turistlerin akınına uğruyor.