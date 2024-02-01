FLO Group, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensiplerine İmza Attı

Ekonomi

FLO Group, kadının güçlendirilmesi ve ekonomik istihdama katılımını desteklemek amacıyla Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensiplerinin (The Women's Empowerment Principles-WEPs) imzacısı oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, FLO, fırsat eşitliği konusunda farkındalığı artırmak ve çalışanlarının kariyer yolcuklarında adımlarına güç katmak için ürettiği projelerini WEPs prensipleri doğrultusunda geliştirmeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FLO Group Üst Yöneticisi (CEO) Yenal Gökyıldırım, fırsat eşitliğini yaygınlaştırmak ve kadınların iş yaşamında güçlenmesine destek olmak için çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.

Attıkları her adımda topluma değer yaratmak için çalıştıklarını kaydeden Gökyıldırım, "Hayatın her alanında eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığı savunan bir topluluk olarak, kadınların ve gençlerin güçlendirilmesi ile kimseyi geride bırakmadan özel gereksinimlere uygun çözümlerin hayata geçirilmesi için özenle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hep daha iyisi çalışmaya devam edeceğiz"

Yenal Gökyıldırım, her adımlarında merkezlerine insanı alarak çalışma arkadaşlarının kariyer yolcuklarına güç katacak projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Komitemizle hayata geçirdiğimiz tüm uygulamalar aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm ekosistemimiz için olan önemini vurgulamanın yanında, kadınının güçlendirilmesi ve fırsat eşitliğinin garanti altına alınması için üzerimize düşen tüm sorumluluklarımızı yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bundan sonraki dönemde de WEPs ilkeleri ışığında üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye ve hep daha iyisi çalışmaya devam edeceğiz."