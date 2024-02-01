FLO Group, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensiplerine İmza Attı

FLO Group, kadının güçlendirilmesi ve ekonomik istihdama katılımını desteklemek amacıyla Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensiplerinin (The Women's Empowerment Principles-WEPs) imzacısı oldu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, FLO, fırsat eşitliği konusunda farkındalığı artırmak ve çalışanlarının kariyer yolcuklarında adımlarına güç katmak için ürettiği projelerini WEPs prensipleri doğrultusunda geliştirmeye devam edecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen FLO Group Üst Yöneticisi (CEO) Yenal Gökyıldırım, fırsat eşitliğini yaygınlaştırmak ve kadınların iş yaşamında güçlenmesine destek olmak için çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.
Attıkları her adımda topluma değer yaratmak için çalıştıklarını kaydeden Gökyıldırım, "Hayatın her alanında eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığı savunan bir topluluk olarak, kadınların ve gençlerin güçlendirilmesi ile kimseyi geride bırakmadan özel gereksinimlere uygun çözümlerin hayata geçirilmesi için özenle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
"Hep daha iyisi çalışmaya devam edeceğiz"
Yenal Gökyıldırım, her adımlarında merkezlerine insanı alarak çalışma arkadaşlarının kariyer yolcuklarına güç katacak projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Komitemizle hayata geçirdiğimiz tüm uygulamalar aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm ekosistemimiz için olan önemini vurgulamanın yanında, kadınının güçlendirilmesi ve fırsat eşitliğinin garanti altına alınması için üzerimize düşen tüm sorumluluklarımızı yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bundan sonraki dönemde de WEPs ilkeleri ışığında üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye ve hep daha iyisi çalışmaya devam edeceğiz."
ABD ordusundan yapılan açıklamada, savaş gemilerinin İran'a ait 3 insansız hava aracını ve Yemen'in Tahran destekli Husi isyancıları tarafından ateşlenen bir balistik füzesini düşürdüğü ifade edildi. Hatırlanacağı üzere Ürdün'de bir ABD üssüne İran destekli militan gruplar tarafından İHA'larla saldırı düzenlenmiş ve 3 ABD askeri hayatını kaybederken 25 ABD askeri de yaralanmıştı.
Dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'deki çalışma kamplarında çekilen gizli görüntüler ortaya çıktı. Kim Jong-un'un insanların sınırdan kaçışını engellemek için 2 milyon mayın döşediği ülkeyle ilgili yayınlanan belgeselde Kuzey Korelilerin işkence görüp öldürüldüğü anlar anbean görüntülendi.
6 aylık hamile Eda Ece, yüzü olduğu kozmetik markasının dün düzenlenen partisine katıldı. Hamileliğiyle ilgili konuşan Ece, çiçeği burnunda anne Aslı Enver'den bebek bakımı ve hamilelikle ilgili kurs almaya başladı.
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 30,3700 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,5 artışla 103,8 puan seviyesinde bulunuyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizlerin tepe noktada olduğu ve daha fazla yükselmeyeceği mesajı varlık fiyatları üzerinde etkili oldu. Para piyasalarında, faiz indirimi beklentileri geriledi. Bugün TCMB PPK metni, PMI verileri ve BoE faiz kararı takip edilecek.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da büyüklüğü 4'ün altında olan depremlerin ciddiye alınmaması gerektiğini belirterek bölgede beklenen büyük depremle ilgili uyarısını hatırlattı. Görür, küçük ölçekli depremlerin her yerde olabileceğine dikkat çekerken ''Marmara'da hali hazırda bir deprem bekliyoruz.'' dedi.
Yıldız futbolcu Arda Güler'e son maçlarda beklenen süreyi vermeyen Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu akşam oynanacak olan Getafe maçında da aynı tutumu sergilerse büyük eleştiri almaya devam edecek.
Bilim insanları, nükleer savaşın dünya çapında hasatları zayıflatabileceği ve küresel gıda üretimini yüzde 90 azaltabileceği öngörülen bir dönemde, deniz yosunu çiftliklerinin kurulabileceğini ileri sürdü. Deniz yosun çiftlikleriyle 1,2 milyar kişinin hayatının kurtarılabileceği iddia edildi.
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, konuk olduğu TV100 ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. İddialı açıklamalarda bulunan Kurum, programın bir yerinde Candaş Tolga Işık'ın yönelttiği sorulardan birine "Sizin kafanız başka yerde galiba" diyerek çıkıştı.
Son Dakika › Ekonomi › FLO Group, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensiplerine İmza Attı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?