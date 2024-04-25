Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, yabancı bir çiftin nikahını kıydı - Son Dakika
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Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, yabancı bir çiftin nikahını kıydı

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, yabancı bir çiftin nikahını kıydı

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, göreve başladıktan sonra ilk nikahını yabancı bir çifte kıydı. Duygu Kutlu ile Florian Novzari çiftinin nikahı, Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

25.04.2024 11:03  Güncelleme: 11:06
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Çukurova Belediye Başkanı olarak seçilen Emrah Kozay, görevine başladıktan sonra ilk nikah akdini yabancı damada gerçekleştirdi.

Orhan Kemal Kültür Merkezindeki Çukurova Belediyesi Evlendirme Memurluğunda gerçekleştirilen törende Başkan Emrah Kozay, Duygu Kutlu ile Florian Novzari çiftinin nikahını kıydı.

Yapılan incelemede çiftin evliliklerinin önünde bir engel bulunmadığını belirten Başkan Kozay, Kutlu ve Novzari çiftine hiç kimsenin etkisi altında kalmadan evlenmeyi kabul edip etmediklerini sordu.

Şahitlerin huzurunda çiftten "Evet" yanıtını alan Kozay, yasaların kendisine verdiği yetkiye dayanarak Duygu Kutlu ile Florian Novzari'nin nikah akdini gerçekleştirdi.

Çiftin yüzüklerini de takan Kozay, evlilik cüzdanını Duygu Nozvari'ye takdim edip çifte ömür boyu mutluluklar diledi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, yabancı bir çiftin nikahını kıydı - Son Dakika

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