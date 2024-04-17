Fethiye\'de düzenlenen 23 Nisan Spor Şenliği sona erdi

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Spor Şenliği, 21 okuldan 812 öğrencinin katılımıyla sona erdi.

Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün işbirliğiyle gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Spor Şenliği, iki gün süren renkli etkinliklerle tamamlandı. Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya'nın da katıldığı açılış töreniyle başlayan şenlik, futbol, voleybol, satranç ve floorcurling dallarında düzenlenen turnuvalarla öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı.

Toplamda 21 okuldan 812 öğrencinin enerjisiyle dolup taşan şenlikte, eğitsel oyunlar da yer aldı. Şenlik boyunca desteklerini esirgemeyen İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit başta olmak üzere, gönüllü olarak görev alan Fethiye Gülşen Gökçe Spor Lisesi öğrencileri, KYK ve Gençlik Merkezi'nden katılan gençler ve yiyecek ile içecek sponsoru firmaya teşekkür edildi.

Voleybol antrenörleri Pınar Çelik ve Mehmet Uğur Bezci ile okul sporlarında görevli beden eğitimi öğretmeni Aydın Çağlar ve gençlik liderlerine de şenliğin başarısında oynadıkları rol için minnettarlık ifade edildi. Fethiye'nin gençleri, bu anlamlı günde sporun birleştirici gücüyle buluşarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladılar. - MUĞLA