Fethiye'de düzenlenen 23 Nisan Spor Şenliği sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Fethiye'de düzenlenen 23 Nisan Spor Şenliği sona erdi

Fethiye\'de düzenlenen 23 Nisan Spor Şenliği sona erdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Spor Şenliği, 21 okuldan 812 öğrencinin katılımıyla sona erdi. İki gün süren etkinliklerde futbol, voleybol, satranç ve floorcurling turnuvaları düzenlendi. Şenlikte ayrıca eğitsel oyunlar da yer aldı. Şenliğe destek veren kurum ve kişilere teşekkür edildi.

17.04.2024 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Spor Şenliği, 21 okuldan 812 öğrencinin katılımıyla sona erdi.

Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün işbirliğiyle gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Spor Şenliği, iki gün süren renkli etkinliklerle tamamlandı. Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya'nın da katıldığı açılış töreniyle başlayan şenlik, futbol, voleybol, satranç ve floorcurling dallarında düzenlenen turnuvalarla öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı.

Toplamda 21 okuldan 812 öğrencinin enerjisiyle dolup taşan şenlikte, eğitsel oyunlar da yer aldı. Şenlik boyunca desteklerini esirgemeyen İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit başta olmak üzere, gönüllü olarak görev alan Fethiye Gülşen Gökçe Spor Lisesi öğrencileri, KYK ve Gençlik Merkezi'nden katılan gençler ve yiyecek ile içecek sponsoru firmaya teşekkür edildi.

Voleybol antrenörleri Pınar Çelik ve Mehmet Uğur Bezci ile okul sporlarında görevli beden eğitimi öğretmeni Aydın Çağlar ve gençlik liderlerine de şenliğin başarısında oynadıkları rol için minnettarlık ifade edildi. Fethiye'nin gençleri, bu anlamlı günde sporun birleştirici gücüyle buluşarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladılar. - MUĞLA

Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Voleybol, 23 Nisan, Fethiye, Futbol, Çocuk, Muğla, Spor, Flo, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fethiye'de düzenlenen 23 Nisan Spor Şenliği sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:47 Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik’e açık açık soruldu: Kabine’de değişim olacak mı Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik'e açık açık soruldu: Kabine'de değişim olacak mı?
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
15:25 Son 75 yılın en şiddetli yağışı BAE’de 1, Umman’da 20 kişi hayatını kaybetti Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti
18:46 Juventus’tan Kenan’a yeni sözleşme Milli yıldız servet kazanacak Juventus'tan Kenan'a yeni sözleşme! Milli yıldız servet kazanacak
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
16:07 Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi
16:01 İsrail, Gazze’ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti
15:51 Banka hesabını bile göstermiş Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif
15:34 Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 20:31:23. #1.11#
SON DAKİKA: Fethiye'de düzenlenen 23 Nisan Spor Şenliği sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement