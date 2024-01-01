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ABD'de 2024 Yılı Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
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ABD'de 2024 Yılı Coşkuyla Karşılandı

New York şehrinde yüzbinlerce kişi, Times Meydanı'nda gerçekleşen kutlamalarla yeni yılı coşkuyla karşıladı. Dev yılbaşı topu ve ışık şovlarıyla süslenen meydan, renkli görüntülere sahne oldu. Amerikalı rapçi Flo Rida ve diğer sanatçıların sahne aldığı etkinlik, dünyanın dört bir yanından 1 milyar kişi tarafından canlı yayınla izlendi.

ABD\'de 2024 Yılı Coşkuyla Karşılandı
01.01.2024 - 11:11,
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ABD 2024 yılına merhaba derken, New York şehrinde yüzbinlerce kişi yeni yılı coşkuyla kutladı.

ABD'de 2024 yılı coşkuyla karşılandı. New York şehrinde Times Meydanı dolduran yüzbinlerce kişi yeni yılın gelişini coşkuyla kutladı. Gece yarısına saniyeler kala geri sayım yapan kalabalık, yerel saat 00.00'ı gösterdiğinde konfetiler altında doyasıya eğlendi. Meydana yerleştirilen 2 binden fazla kristal üçgenle süslenmiş 12 tonluk dev yılbaşı topunun ve ışık şovlarının yer aldığı kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. Amerikalı rapçi Flo Rida ve çeşitli sanatçılar sahne aldığı Times Meydanı'ndaki kutlamaların yayınlandığı canlı yayını ise dünyanın dört bir yanından 1 milyar kişi izledi. - NEW YORK

Kaynak: İHA
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