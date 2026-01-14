Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı - Son Dakika
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı

14.01.2026 20:48
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturma kapsamında Momo restoranların sahibi Hamdi Burak Beşer, iş insanı Mahmut Uğur Ziylan, model Melisa Fidan Çalışkan ve sosyal medya fenomeni Melisa Şahin'in de aralarında bulunduğu 15 şüphelinin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı. Söz konusu kişilerin kanında kokain maddesi tespit edildi.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. 15 ünlü ismin uyuşturucu test sonuçları pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında sanal medya ünlüsü Melisa Şahin ve manken Melisa Fidan Çalışkan'ın da bulunduğu 20 şüpheli Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği verdi. Alınan örneklerin incelenmesinin ardından 15 şüphelinin 'kokain' testi pozitif çıktı.

15 ŞÜPHELİDE 'KOKAİN' MADDESİ TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemelerde, iş insanı Mahmut Uğur Ziylan, sanal medya ünlüsü Melisa Şahin, manken Melisa Fidan Çalışkan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın,Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, iş insanı Hamdi Burak Beşer ve Yılmaz Burak Bozkurt'ta 'kokain' maddesi tespit edildi.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan, 27 Aralık 2025 tarihinde iş insanı Mahmut Uğur Ziylan ile işletmeci Hamdi Burak Beşer, model Melisa Fidan Çalışkan, dansöz Nuran Çokçalışkan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, İhsan Aygün, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Mehmet Tosmur, Ercan Siverek ve Yılmaz Burak Bozkurt soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    Flo dan alışveriş yapan uyuşturucudan zehirlenen gençlerimize destek oluyor demektir 64 12 Yanıtla
    Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    fenevi tutanlar 24 36
  • Sezgin Altınbaş Sezgin Altınbaş:
    Kardeşim adamlar zengin kullanır zevk alıyorlar sizene 19 50 Yanıtla
    0041 0041:
    yasak suç denen bı şey var, gidicem Avrupa'da yaşıyacan dönmemek üzere insanları kimsenin zehirlemeye hakkı yok 17 3
    hatice... hatice...:
    şuan gerçekten saçmaladın ne alaka zenginlikle 2 0
    hatice... hatice...:
    zevk almak yasaklı madde kullanmaylamı oluyor . Gezsinler tozsunlar paralarını harcasınlar. 2 0
  • 12345678 12345678:
    yaw kullanıyorlar da satanlar nerde 65 0 Yanıtla
  • Vakkas Can Vakkas Can:
    Millet geçim derdinde sıkıntı derdinde siz kimin ne içtigini derdindesinz 24 22 Yanıtla
  • srkn t srkn t:
    satanı yakalamıyorlarda içeni içeri alıyorlar. 25 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
