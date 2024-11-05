FLO Group\'un İlk Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlandı

Ekonomi

FLO Group, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ilk sürdürülebilirlik raporunu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ayakkabı sektöründe 3 kıtada 25 ülkede hizmet veren FLO Group, fırsat eşitliği konusunda farkındalığı artırmak ve çalışanlarının kariyer yolculuklarında adımlarına güç katmak için projeler üretmeye devam ediyor.

Hayatın her alanında eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığı savunan, kadının güçlenmesi ve ekonomik istihdama katılımını projeleriyle destekleyen FLO Group, sektör paydaşları için rehber niteliği taşıyacağına inandığı ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı.

FLO Group, bu raporda, ekonomi, sosyal ve çevresel etki ile yönetim stratejisini "Dünya için FLO Group", "Herkes için FLO Group" ve "Dönüşüm için FLO Group" başlıkları altında topladı.

2033'e kadar sera gazı salımında yüzde 55 azalma planlanıyor

FLO Group, karbon ayak izini azaltmaya yönelik hedeflerini belirledi. Tedarikçilerine karbon emisyonlarını azaltma hedefleri belirleme konusunda rehberlik etmeye başlayan şirket, Kapsam 1 (kimyasal ve soğutucu akışkan sızıntıları gibi kaçak emisyonlar) ve Kapsam 2 (binalarda ve üretim süreçlerinde satın alınan elektrik, buhar, ısı ve soğutmadan kaynaklanan emisyonlar) mutlak sera gazı emisyonlarını 2033'e kadar yüzde 55 azaltmayı planlıyor.

FLO Group, ürünlerinin sebep olduğu emisyonlar dahil olmak üzere ilk sera gazı envanterini de tamamladı. Şirket, 2025'e kadar Kapsam 3 (şirketin faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya kontrol edilmeyen kaynaklar) özelinde sera gazı emisyonları azaltım hedefini belirlemeyi amaçlıyor.

Ayakkabı kutularında yüzde 100'ü geri dönüştürülebilir nitelikte karton kutular kullanan FLO Group, 2019'da mağazalarında plastik poşet kullanımını durdurdu ve müşterilerine yeniden kullanılabilir bez poşetler sunmaya başladı. Kağıt ve karton ambalajların tasarım ve tedarik süreçleri üzerinde çalışmalarını sürdüren şirket, 2033'e kadar kağıt-karton ambalajların tamamının Orman Yönetim Konseyi (FSC) sertifikalı olmasını sağlamayı hedefliyor.

Genel merkezi Şanlıurfa fabrikası ve tüm cadde mağazaları sıfır atık belgesine sahip FLO Group, ayakkabı ve giyim ana tedarikçilerini çevresel denetime tabi tutuyor ve yasal uygunluklarını periyodik olarak kontrol ediyor.

2026'ya kadar yakın dönem "Bilim Odaklı Hedefler Girişimi"ne uygun sera gazı emisyonları azaltım hedefi koyacağını vadeden FLO Group, "net sıfır" hedefi için çalışmalarını hızlandırdı. Bu çalışmalar sonucunda 2050'ye kadar net sıfır sera gazı emisyonuna sahip bir şirket olunması planlanıyor.

Güneş enerjisi santralleriyle karbon salımının önüne geçilecek

Şanlıurfa'da 20 milyon dolarlık bir yatırımla güneş enerjisi santralleri kuran FLO Group, toplamda 250 bin metrekarelik bir alana kurulan iki adet santralle hem kendi enerji ihtiyacını karşılamayı, hem de çevreye katkı sağlamayı hedefliyor.

Güneş enerjisi santralleriyle yıllık yaklaşık 12 bin 907,63 ton karbondioksit salımının azaltılması öngörüyor. 2025 ve sonrası için kendi kendine yetebilen sürdürülebilir bir enerji sistemi kurulması da planlar arasında yer alıyor.

Toplumsal hayata değer katacak sosyal projeleri önceliklendiren FLO Group'ta çalışanların yüzde 46'sını, kadınlar oluşturuyor. Kendi bünyesinde "Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Komitesi" oluşturan şirket, kadınlar ve gençlerin iş yaşamına eşit şekilde katılmalarını ve iş yaşamında var olmalarını desteklerken, "Kimseyi Geride Bırakmama" yaklaşımıyla dezavantajlı gruplar için fırsat eşitliğini sağlayan projelere yatırım yapıyor.

"Çevreye, topluma ve paydaşlara değer katmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen FLO Group Üst Yöneticisi (CEO) Yenal Gökyıldırım, attıkları her adımda çevreye, topluma ve paydaşlara değer katmayı hedeflediklerini belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. yılında sektörel paydaşlarımız için de rehber niteliğinde olduğuna inandığımız sürdürülebilirlik yolcuğumuzu ilk kez raporlaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir bir geleceğe duydukları inanç ile çalışmalarını her yıl derinleştirerek devam edeceklerini vurgulayan Gökyıldırım, "Her yıl sürdürülebilirlik performansımızı ve bu alanda hepimizi gururlandıran ilerlememizi, sürdürülebilirlik raporlarımız aracılığı ile kayıt altına alarak tüm sektörümüze ve paydaşlarımıza ilham vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İş modellerini tarif eden Gökyıldırım, şunları kaydetti:

"Kopyalanamaz bir iş modeli olarak tarif ettiğimiz, çok kanallı, çok markalı, 360 derece entegre perakendecilik yaklaşımımız, ürün uzmanlığımız ile bir araya gelerek sürdürülebilir büyüme performansımızın anahtarını oluşturuyor. FLO Group olarak attığımız her adımı, çalışma arkadaşlarımız, tedarikçilerimiz, tüm paydaşlarımız, kısacası uçtan uca tüm ekosistemimizi daha ileriye götürmek için atıyoruz. Her adımımızda 'merkezimiz insan' değerimizden yola çıkarak çalışma arkadaşlarımızın refahı, esenliği, kişisel ve mesleki gelişimini destekliyoruz. Ayakkabının yolculuğunu A'dan Z'ye sahiplenen bir şirket olarak doğrudan 15 bin, dolaylı olarak 70 bin kişilik bir istihdama olanak sağlarken, kayıtlı müşteri rakamımızı 28 milyona çıkarttık. Tüm kanallarımızda yaklaşık 700 milyonluk bir trafiği yönetiyoruz."