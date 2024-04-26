Almanya'da Çin adına casusluk iddiasıyla gözaltına alınanların ardından Pekin Büyükelçisi çağrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya'da Çin adına casusluk iddiasıyla gözaltına alınanların ardından Pekin Büyükelçisi çağrıldı

Almanya\'da Çin adına casusluk iddiasıyla gözaltına alınanların ardından Pekin Büyükelçisi çağrıldı

Almanya'da 4 kişinin Çin adına casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından Pekin Büyükelçisi Patricia Flor, Çin Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Büyükelçi Flor, gözaltıların ardından Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından çağrıldığını duyurdu ve Almanya'nın casusluk faaliyetlerine müsamaha göstermediğini vurguladı. Flor, soruşturmanın devam ettiğini ve bağımsız mahkemenin suçlamalar hakkında karar vereceğini belirtti.

26.04.2024 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da 4 kişinin Çin adına casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından Pekin Büyükelçisi Patricia Flor, Çin Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Büyükelçi Flor, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 Alman vatandaşının casusluk suçlamasıyla gözaltına alınması sonrası Çin Dışişleri Bakanlığınca çağrıldığını duyurdu.

Flor, bu durumu ülkesinin tutumunu muhataplarına aktarmak için iyi bir fırsat olarak yorumlayarak, hangi ülkeden gelirse gelsin Almanya'da espiyonaj faaliyetlerine müsamaha göstermediklerini vurguladı.

Anayasal araçlarla demokrasilerini ve anayasal devletlerini koruduklarını belirten Flor, soruşturmanın sürdüğünü ve bağımsız mahkemenin suçlamalar hakkında karar vereceğini kaydetti.

Almanya'da 22- 23 Nisan'da Çin gizli servisi için casusluk faaliyetinde bulunmakla suçlanan 4 Alman gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Almanya, Pekin, Flo, Çin, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Çin adına casusluk iddiasıyla gözaltına alınanların ardından Pekin Büyükelçisi çağrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
10:42 Fatih Erbakan’ı neden çağırmadılar AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi Fatih Erbakan'ı neden çağırmadılar? AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi
09:59 İnfial yaratan görüntü Filistin’e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar İnfial yaratan görüntü! Filistin'e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar
09:29 Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı
09:05 Eski Patiswiss CEO’su Tunaoğlu’yla ilgili yeni iddia Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış Eski Patiswiss CEO'su Tunaoğlu'yla ilgili yeni iddia! Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış
12:19 Galatasaray, Adana Demirspor maçında Portekizli hakem VAR’da Galatasaray, Adana Demirspor maçında Portekizli hakem VAR'da
11:53 Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı
10:56 AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı
10:43 İskenderun’da silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti İskenderun'da silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti
10:37 IBAN kiralayanlar dikkat Bakanlık harekete geçti IBAN kiralayanlar dikkat! Bakanlık harekete geçti
10:28 Bebeği ilk defa görmeye başlayan anne trafik kazasında hayatını kaybetti Bebeği ilk defa görmeye başlayan anne trafik kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 12:34:21. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'da Çin adına casusluk iddiasıyla gözaltına alınanların ardından Pekin Büyükelçisi çağrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement