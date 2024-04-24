Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ata tohumlarını üreterek gelecek nesillere aktaracak - Son Dakika
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Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ata tohumlarını üreterek gelecek nesillere aktaracak

Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ata tohumlarını üreterek gelecek nesillere aktaracak

Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin müdürü ve öğretmenleri, öğrencileriyle birlikte ata tohumlarını üreterek gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Okul yönetimi tarafından başlatılan proje kapsamında, ilçenin florasına uygun ata tohumları toplandı ve okul bahçesinde üretim çalışmalarına başlandı. Proje, Gelibolu Kaymakamlığı, Gelibolu Belediyesi ve İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından desteklenmektedir. Ayrıca, öğrencilerin yetiştirdiği bitkilerin Gelibolu'daki üreticilere kazandırılması hedeflenmektedir. Bu proje ilerleyen dönemlerde diğer okullara da yayılarak Türkiye geneline yayılması planlanmaktadır.

24.04.2024 11:54
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Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin müdürü ve öğretmenleri, ata tohumlarını öğrencileriyle üretip gelecek nesillere aktaracak.

Okul yönetimi tarafından hazırlanan proje kapsamında Türkiye'nin çeşitli noktalarından ilçenin florasına uygunluğu kontrol edilen ata tohumları toplandı. Çalışma kapsamında okul bahçesinde üretime başlandı.

Lisenin müdürü Halil Kocatürk, gazetecilere, projeye Gelibolu Kaymakamlığı, Gelibolu Belediyesi ile İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince destek verildiğini söyledi.

Öğrencilerin desteğiyle yetiştirilecek bitkilerin Gelibolulu üreticilere kazandırılmasının hedeflendiğini bildiren Kocatürk, şunları kaydetti:

"Muttalip İzci, Neslihan Ağören, Yağmur Altan, Burcu Uraz isimli öğretmen arkadaşlarımızla beraber ve okuldaki öğrencilerimizle icra ediyoruz. İleriki aşamada her okula 'Buyurun projemize dahil olun' diyeceğiz. Her işi Tarım ve Orman Müdürlüğüne bırakmayalım. Çünkü burada öğrenme işi var, burada eğitim işi var diye düşündük. Öğrencilerimiz bir şeyler öğrensinler ve katkı sağlasınlar. İlden, Kaymakamlıktan uygun görüldü ve beğenildi. Türkiye çapına yayabileceğimiz bir proje olduğu ifade edildi."

Kaynak: AA

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