PTT AŞ, Avrupa 2024 (Su Altı Faunası ve Florası) Anma Pulunu ve İlk Gün Zarfını Tedavüle Sundu - Son Dakika
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Ekonomi

PTT AŞ, Avrupa 2024 (Su Altı Faunası ve Florası) Anma Pulunu ve İlk Gün Zarfını Tedavüle Sundu

PTT AŞ, Avrupa 2024 (Su Altı Faunası ve Florası) Anma Pulunu ve İlk Gün Zarfını Tedavüle Sundu

PTT AŞ, Avrupa 2024 (Su Altı Faunası ve Florası) konulu anma pulu ve ilk gün zarfını satışa çıkardı. 20 lira bedelli anma pulu ve buna ait 40 lira bedelli ilk gün zarfı, PTT iş yerlerinde ve filateli web sitesinde satın alınabilir. Aynı tarihte, PTT Pul Müzesi'nde Avrupa 2024 (Su Altı Faunası ve Florası) ibareli ilk gün damgası kullanılmaya başlandı.

09.05.2024 09:59
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PTT AŞ'nin "Avrupa 2024 (Su Altı Faunası ve Florası)" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Avrupa 2024 (Su Altı Faunası ve Florası)" konulu 20 lira (38 x 76 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile buna ait 40 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde, şirkete ait "www.filateli.gov.tr web" adresinde satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte "PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Veli Mah. Atatürk Bulvarı No: 13 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde "Avrupa 2024 (Su Altı Faunası ve Florası) 09.05.2024/ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi PTT AŞ, Avrupa 2024 (Su Altı Faunası ve Florası) Anma Pulunu ve İlk Gün Zarfını Tedavüle Sundu - Son Dakika

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