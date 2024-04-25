Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay İlk Nikahı Kıydı

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(ADANA) - Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, göreve başladıktan sonra ilk nikah akdini gerçekleştirdi.

Orhan Kemal Kültür Merkezi içerisinde bulunun Çukurova Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda düzenlenen törenle Duygu Kutlu ile Florian Novzari çifti, dünya evine girdi.

Yapılan incelemede çiftin evliliklerinin önünde bir engel bulunmadığını belirten Başkan Kozay, Kutlu ve Novzari çiftine hiç kimsenin etkisi altında kalmadan evlenmeyi kabul edip etmediklerini sordu.

Şahitlerin huzurunda çiftten "Evet" yanıtını alan Kozay, yasaların kendisine verdiği yetkiye dayanarak Duygu Kutlu ile Florian Novzari'nin nikah akdini gerçekleştirdi.

Çiftin yüzüklerini de takan Kozay, evlilik cüzdanını Duygu Nozvari'ye takdim edip, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.