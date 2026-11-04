KKTC-Taşucu seferinde batan feribotun kurbanlarının aileleri Mersin Başsavcılığı\'na başvurdu

(MERSİN) - KKTC ile Mersin- Taşucu arasındaki seferini yaparken Girne açıklarında batan Flo Denizcilik firmasına ait feribotta hayatını kaybedenlerin ve hala kayıp olarak arananların yakınları, feribot şirketi yetkilileri hakkında Türkiye'de de dava açılması için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

KKTC ile Taşucu arasındaki seferini yaparken batan Flo Denizcilik firmasına ait feribotta yakınlarını kaybedenler avukatları Berkan Aydoğan aracılığıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ İÇİN KAMU DAVASI TALEBİ

Başvuru dilekçesinde feribot kazasında sorumluluğu olanların araştırılması, Flo Denizcilik şirketinin yöneticileri ve sefer sorumluları hakkında kamu davası açılması talep edildi.

Şikayetçiler daha sonra Özgür Çocuk Parkı'nda basın açıklaması yaptı. Aileler adına konuşan avukat Aydoğan, şunları söyledi:

"İstediğimiz, her bir kişinin olay tarihindeki görevinin, yetkisinin, bildiği risklerin, aldığı kararların ve varsa yerine getirmediği yükümlülüklerin somut delillerle ortaya çıkarılmasıdır. Kim bakım kararını verdi? Kim teknik uyarıları aldı? Kim hangi eksikliği biliyordu? Kim müdahale edebilirdi? Kim hangi kararıyla veya ihmaliyle bu sonuca katkıda bulundu? Bu soruların hiçbirinin cevapsız kalmasını istemiyoruz."

3 YAŞINDAKİ ASEL HÂLÂ BULUNAMADI

Facia sırasında feribotun yolcuları arasında yer alan 3 yaşındaki Asel'in, facianın üzerinden iki ayı aşkın süre geçmesine rağmen hala bulunamadığına dikkati çeken Aydoğan, şöyle devam etti:

"Asel'in ailesi için bekleyiş bitmedi. Bir haber beklemek, ne olduğunu bilememek, arama çalışmalarının hangi aşamada olduğunu öğrenmeye çalışmak bu ailenin her gün yeniden yaşadığı bir gerçeklik. Asel'in akıbetinin açıklığa kavuşturulmasını, arama faaliyetlerine ilişkin bilgilerin aileyle düzenli olarak paylaşılmasını ve mevcut teknik imkanların bu amaçla değerlendirilmesini istiyoruz. Ailenin içinde bulunduğu hukuki belirsizliği gidermek için Siverek'te de gerekli başvuruları yapacağız. Ancak altını özellikle çiziyoruz, nüfus ve ölüm kaydına ilişkin hukuki işlemler, Asel'in bulunması talebinden vazgeçildiği anlamına gelmez. Hiçbir kayıt işlemi, 'Asel nerede?' sorusunun yerine geçemez."

YARGILAMANIN TÜRKİYE'DE YAPILMASI İSTENDİ

KKTC Ulaştırma Bakanlığı'nın, Asel'i arama çalışmalarının durdurulduğunu duyurduğunu kaydeden Aydoğan, "Bu insanlar yargılamanın Türkiye'de yapılmasını istiyor. KKTC'deki yargılamanın buradaki insanları tatmin edeceğini kesinlikle düşünmüyorum. Soruşturma inanılmaz yavaş devam ediyor" dedi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına soruşturma açmasına yetecek kadar delil verdiklerini kaydeden Aydoğan, kaptan ve mürettabatın KKTC'de yargılandığını, Flo Jet yetkilileri hakkında da Türkiye'de dava açılmasını beklediklerini söyledi.