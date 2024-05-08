Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, başkan adayı Süheyl Batum\'a tepki gösterdi

Spor

Galatasaray Kulübü Başkanı ve 25 Mayıs'taki seçimde yeniden aday olan Dursun Özbek, Florya projesi konusunda kendisini eleştiren başkan adayı Süheyl Batum'a tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulübün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı, Galatasaray Lisesi'ndeki Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirildi.

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'ın yönetimindeki toplantının ana gündem maddesi 25 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurul oldu.

Adaylığını daha önce açıklayan mevcut başkan Dursun Özbek, yaklaşık 2 yıllık görev sürecindeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Başkan adayı Süheyl Batum'un eleştirdiği Riva projesinden sarı-kırmızılı kulübün 170 milyon dolar kazandığını dile getiren Özbek, projenin daha yüzde 50'sinin tamamlandığını kaydetti.

Sportif faaliyetlerinden bahseden Özbek, "Galatasaray'ımızın rekabet ettiği her branşta en iyisi olması hedefinden bir adım bile geri adım atmadık. İki seneye yakın dönemde önemli işler yaptık. Futbol takımımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluğu kazanarak hepimizi gururlandırdı. Hasret kaldığımız UEFA Şampiyonlar Ligi müziği Ali Sami Yen'de yeniden çalmaya başladı. Geçen ay da 100. yılın TFF Süper Kupası'nı kazanarak başarılarımızı perçinledik. Önümüzdeki sezon hedefimiz Türkiye'deki başarı alışkanlığımızı Avrupa'da devam ettirmek olacaktır." diye konuştu.

Diğer branşlarla ilgili değerlendirmede bulunan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray, rekabet ettiği her branşta en güçlü halde sahaya çıkmalı. Amatör şubelerde hedefimiz yetiştirici kulüp kimliğini koruyarak Galatasaray'ımızı uluslararası arenada başarıyla temsil etmek. Tüm bunları doğru planlama ve bütçeyle yapmaya gayret ettik. Kadın futbolda geçen sezon play-off'ta kaybettiğimiz şampiyonluğu bu yıl kazandık. Kadın basketbol takımımız geçen sezon Avrupa'da final, bu sezon da yarı final oynadı. Erkek ve kadın voleybol takımlarımız ülkemizi yurt dışında temsil etti. Sutopunda geçen sene finalde kaybettiğimiz lig şampiyonluğunu bu sezon kazandık. Bunun yanında Avrupa'dan da kupa getirdik. Bu, bir Türk erkek sutopu takımının Avrupa'da kazandığı ilk kupa oldu. Ayrıca kadın sutopu takımımız şampiyonluğa yürüyor. Yüzmede 7 yıllık şampiyonluk hasretine son verdik. Yelken, yüzme ve judoda sporcularımız Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Judoda Türkiye ve Avrupa'da birçok şampiyonluk kazandık. Kürekte şampiyonluklar için çalışmalarımız devam ediyor. E-spor'da şampiyonluklar elde ettik. Bu başarılarımızı sürdürülebilir hale getirmek önümüzdeki döneme dair en önemli hedeflerimizden olacak."

Başkan adayı Süheyl Batum'a Florya tepkisi

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Florya projesinde kulübün 500 milyon dolar zarara uğrayacağını iddia eden başkan adayı Süheyl Batum'a tepki gösterdi.

Camiadaki birlik ve beraberliği sağlamaya çalıştığını aktaran Özbek, "Göreve geldiğimiz ilk gün size verdiğimiz sözlerin yanında sizden bir ricada bulunmuştum. O da yapıcı eleştirilerinizle, uyarılarınızla, doğru yaptığımızda verdiğiniz destekle yanımızda olmanızdı. Camia içinde bir sevgi ortamını yaratmak istedik. Geçtiğimiz 2 yıllık süre içinde sevgi ortamının ilk adımlarını attık. İki senedir camiamızda liseli-lisesiz, atkılı-kravatlı tartışması duydunuz mu? Bu dönemde yönetim, futbolcu, taraftar bir bütün olmuştur. Bunu daha ileri götürmek, gerçekleştirmek istediğimiz projeler yanında en önemli hedefimdir." ifadelerini kullandı.

Konuşması sırasında duygulandığı görülen Özbek, şunları kaydetti:

"Galatasaray Spor Kulübü, bir aydınlanma geleneğinin ürünüdür. Kültürümüzde çok daha iyiye ulaşmak için eleştiri her zaman vardır. Bizleri eleştirebilirsiniz, yapıcı tenkitlerle karşımıza gelebilirsiniz. Elbette ki hatalar yapmışızdır. Galatasaray için her konuyu her üyemizle konuşmaya, varsa daha iyisini bulmaya hazırım. Kapım her zaman açık. Genel kurul iradesiyle ilerlediğimiz, süreci devam eden bir proje için, 'Başkan bu araziyi peşkeş çekiyor.' diyemezsiniz. Her şeyi diyebilirsiniz ama bunu söyleyemezsiniz. Bir takım yalan, iftira ve kulaktan dolma bilgilerle Galatasaray camiasını yanlış yönlendirmeye kimsenin hakkı yoktur. Sadece benim değil birlikte görev yaptığımız pırıl pırıl insanların üzerine çamur atmaya kimse cüret edemez. Genel kurul iradesinin karşısında durup anlamsız bir kibirle, 'Ben bu projeyi yaptırmam.' diyemezsiniz. Başka kurumlardaki kavga ve fitne kültürünü 550 yıllık bu camiaya sokmayı deneyemezsiniz."

Dursun Özbek, Galatasaray için hep daha iyisini yapma hedefiyle çalışacağını dile getirerek, "Arkadaşlarımla bize emanet ettiğiniz onurlu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. Galatasaray'ımızın değerliliğini, birlik ve beraberliğini her şeyin önüne koyduk. Bize bu yolda verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Eğer yeniden seçilirsem başardıklarımızın daha fazlasını, daha iyisini yapmak için hiç durmadan çalışacağımızın sözünü veriyorum. Aslolan Galatasaray'dır. Yürüyelim arkadaşlar." diyerek sözlerini tamamladı.

Özbek, 25 Mayıs'taki seçimli genel kurulda listesinde yer alan arkadaşlarını tanıtarak toplantıyı tamamladı.