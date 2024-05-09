Başçiftlik'te Kurumlar Arası Floor Curling ve Masa Tenisi Müsabakaları Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Başçiftlik'te Kurumlar Arası Floor Curling ve Masa Tenisi Müsabakaları Gerçekleştirildi

Başçiftlik\'te Kurumlar Arası Floor Curling ve Masa Tenisi Müsabakaları Gerçekleştirildi

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde düzenlenen kurumlar arası floor curling ve masa tenisi müsabakalarında Başçiftlik Kaymakamlığı ve Başçiftlik Belediyesi birincilikleri elde etti. Müsabakaların amacı sağlıklı bir yaşam ve kurumlar arası diyaloğun artırılmasıydı.

09.05.2024 10:49  Güncelleme: 10:56
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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kurumlar arası floor curling ve masa tenisi müsabakaları gerçekleştirildi.

Başçiftlik Spor Salonu'nda düzenlenen curling müsabakasında Başçiftlik Kaymakamlığı birinci, Başçiftlik Belediyesi ikinci, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü üçüncü oldu.

Masa tenisinde ise Başçiftlik Belediyesinden Ercan Erkut birinci, İlçe Emniyet Amirliğinden Yusuf Çom ikinci, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden Bülent Çam da üçüncülüğü elde etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erkan Öztürk, kurumlar arası spor müsabakalarıyla sağlıklı bir yaşam ve kurum çalışanlarının birbirleriyle tanışıp diyaloğun artırılmasının amaçlandığını belirterek, "Müsabakalarda kaybedenler illaki olacaktır ama bugün herkes buradan sağlıklı bir yaşam, yeni dostluklar ve kurum arası diyaloğun kazanıldığı bir gün olarak ayrılacak." dedi.

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Kaynak: AA

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