İnegöl Jandarma Komutanlığı\'na TOGG aracı teslim edildi

Eskişehir'de jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 6 şüpheli tutuklandı. İl genelinde yapılan operasyonlarda 2 olayda 2 şüpheliye işlem yapıldı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca, 4 şahıs arama kaydı bulunurken, 3 şahıs tutuklandı ve 1 şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Operasyonlar sonucunda 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.