Bursa'nın İnegöl ilçe Jandarma Komutanlığı yerli ve milli olarak üretilen TOGG aracını flosuna ekledi.
Türkiye'nin yerli gururu TOGG aracı artık İçişleri Bakanlığı'na bağlı polis ve jandarma ekiplerine de tahsis edilmeye başlandı.
Banttan çıkan ve Jandarma renklerine boyanan TOGG araç, İnegöl Jandarma komutanlığı ekiplerine teslim edildi. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl Jandarma Komutanlığı'na TOGG aracı teslim edildi - Son Dakika
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen 'Otodan Hırsızlık' olayında yapılan araştırmalar sonucunda güvenlik kamera görüntüleri incelenerek 1 şüpheli şahıs yakalandı. Aracın içerisinden çalınan müzik tesisatı ekipmanları ise araç sahibine teslim edildi.
Kars polisi Narkotik Dedektör Köpeği Daxo'nun katıldığı operasyonda uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha vurdu. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerle birlikte şüpheli şahıs tutuklandı. Kars Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların süreceğini belirtti.
Adana'da uygulama yapan polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra, polis yakalayınca silah çekip tokat atmaya çalıştığı için tutuklanan CHP'li Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürünün, 'görev yaptırmamak için direnme', 'kasten yaralama' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde, 36 yaşındaki bir vatandaşın bağ evinde ölü olarak bulunduğu belirlendi. İncelemeler sonucunda, vatandaşın intihar ettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarda 18 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar sonucunda bin 801 adet sentetik hap, 85,84 gram metamfetamin, 81 adet fişek, 15,03 gram bonzai, 13,77 gram esrar, 4 adet tabanca ve 4 adet hassas terazi ele geçirildi.
Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 6 şüpheli tutuklandı. İl genelinde yapılan operasyonlarda 2 olayda 2 şüpheliye işlem yapıldı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca, 4 şahıs arama kaydı bulunurken, 3 şahıs tutuklandı ve 1 şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Operasyonlar sonucunda 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
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