Diyarbakır takımları floor curling Türkiye Şampiyonası\'nda başarılı oldu

Spor

Türkiye'nin dört bir yanından genç sporcuların bir araya geldiği 2023-2024 eğitim-öğretim yılı okullar arası floor curling Türkiye Şampiyonası, 6-8 Mayıs 2024 tarihleri arasında Sivas'ta düzenlendi. Şampiyonada Diyarbakır takımlarından biri Türkiye 2'inciliği, diğeri ise Türkiye 4'üncülüğü elde etti.

Talaytepe Ortaokulu karma takımı, şampiyonada Türkiye 2'ncisi olarak büyük bir başarı elde etti. Diyarbakır'ı temsil eden bu takım, gösterdiği performansla rakiplerine zor anlar yaşattı ve finale kadar yükseldi. Yılların verdiği antrenman ve emeklerin sonucunu alarak elde ettikleri bu başarı, hem takımı hem de Diyarbakır'ı gururlandırdı.

Şehit Birkan Gündüz Ortaokulu erkek takımı ise Türkiye 4'ncüsü olarak önemli bir başarı elde etti. Bu başarı, takımın gösterdiği azim ve kararlılıkla mümkün oldu. Diyarbakırlı gençler, rakipleriyle olan mücadelelerinde gösterdikleri üstün performansla adlarından söz ettirdi. - DİYARBAKIR