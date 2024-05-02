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"Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil, benim ayrıca uyarmam mı gerekiyor?"

- Emine Ecem Esen: "Son gücümüze kadar mücadele edip, kupayı kaldıracağız"

Galatasaray Kadın Futbol Takımı Kaptanı Emine Ecem Esen:

"Hiçbir zaman vazgeçmedik"

İSTANBUL - Galatasaray Kadın Futbol Takımı Kaptanı Emine Ecem Esen, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son haftasında oynayacakları ALG Spor maçını kazanarak şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 68 puanla zirvede bulunan Galatasaray Petrol Ofisi, ligin son haftasında 5 Mayıs Pazar günü evinde ALG Spor ile karşı karşıya gelecek. En yakın rakibi ABB Fomget ile arasında 2 puan fark olan sarı-kırmızılılar, bu müsabakayı kazanması durumunda ilk şampiyonluğunu ilan edecek. Zorlu ALG Spor maçı öncesi Galatasaray Kadın Futbol Takımı Kaptanı Emine Ecem Esen, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Son gücümüze kadar mücadele edip kupayı kaldıracağız"

Sezon başında hedefledikleri noktaya ulaştıklarının altını çizen Esen, "Yaklaşık 10 ay önce Galatasaray Kadın Futbol Takımı olarak bir meşale yaktık. Bunun da adını şampiyonluk olarak koyduk. Çok şükür ligin bitimine son bir hafta kala hedeflediğimiz yerdeyiz. Artık bu saatten sonra söylenecek pek de bir şey yok. Pazar günkü sürece kadar çıkacağız, antrenmanlarımızı yapacağız. O gün sahada olduğumuzda son gücümüze kadar her şeyimizi sahada bırakıp, sonradan 'Acaba, keşke' demeden, Allah'ın izniyle üç puanla ayrılıp, kupayı kaldıracağız. Bütün ekip, bütün takımı arkadaşlarım hepimiz tek bir yumruk halindeyiz, ne istediğimizi çok iyi biliyoruz, bunun doğrultusunda çok çok iyi çalışıyoruz. Artık biz de pazar günü için zamanı geriye doğru sayıyoruz, o gün o sahaya çıkmak için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.

"Hiçbir zaman vazgeçmedik"

Geçen sezon da ligin güçlü takımlarından olduklarını hatırlatan 30 yaşındaki futbolcu, "Geçen sene de biz ligin en iyi ekiplerinden biriydik. Geçen sene olmadı, biliyorsunuz ki play-offlarda yarı finalde takıldık. Bu sene normal lig usulüydü, yeri geldi puan farkını açtık, yeri geldi geriye düştük ama hiçbir zaman vazgeçmedik. Çünkü her zaman ne istediğini bilen bir ekip vardı ve çok şükür ligin son haftasına girerken de bunun meyvelerini alıyoruz. Allah'ın izniyle hedef üç puanı alıp şampiyon olmak, kupayı kaldırmak" diye konuştu.

Erkek futbol takımı ile birlikte şampiyon olarak bunu doyasıya kutlamak istediklerini de söyleyen Emine Ecem Esen, "Kalbimizden geçen zaten o yönde. Kızlı, erkekli şampiyon olup, Florya'yı yakmak. Biz de bunu istiyoruz" ifadelerini kullandı.