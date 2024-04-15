Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan\'a 2.1 milyon euroluk araba aldı

ferhat eser:

şu paranın yarısını bayramda çocuklara dağıtıp çocuk sevindirsen huzur evini ziyaret etsen bağış yapsan yengeyede mercedes yada bmw alsaydın daha iyi olmazmıydı arda?

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Erkan null: olur mu hic !! itibarda tasarruf olmazzzz 196 5

ferhat eser: itibar parayla değil adamlıkla oluyor erkan kardeşim arda yinede kötü insan değil daha düşünceli olsa onun faydasına olur 71 21

ferhat eser: Bu kim kardeşim ramazanda hiç oruç tutmadım ama içmedimde ben zaten ruhani biriyim dünyayı iyilik kurtaracak mal mülk değil 20 9

Bu Kim: ferhat maniveyatami yoneldin eskiden boyle degildin ramazandan sonra maşallah takvalaşmisin kardeşim 18 1

ferhat eser: yapamıyorum bi gayretimde yok maalesef kardeşim ama yapanlarıda taktir ediyorum 17 2