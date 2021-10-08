Hisarcıklıoğlu: "Paris İklim Anlaşması'nın onaylanması gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma hedefinin mihenk taşıdır"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Paris İklim Anlaşması'nın Türkiye tarafından onaylanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, iş dünyası olarak Paris Anlaşması'nı yeşil dönüşüm ve yeşil kalkınmanın temeli olarak gördüklerini, anlaşmanın onaylanmasının gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma hedefinin mihenk taşı olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türk iş dünyası olarak stratejik önem verdiğimiz Paris İklim Anlaşması, 7 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanarak Türkiye tarafından onaylanmış oldu.

Ülkemizin Paris İklim Anlaşması'na taraf olmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve TBMM'ne teşekkür ediyoruz.

İş dünyası olarak Paris Anlaşmasını yeşil dönüşüm ve yeşil kalkınmanın temeli olarak görüyoruz.

Bu anlayışla, doğal kaynaklarımızı koruyarak, iklim kriziyle kamu-özel sektör el ele vererek mücadele etmeliyiz.

Kamunun da desteği ile karbon salınımını azaltmalı, sıfır atık hedefine uymalı, sürdürülebilir ve yeşil üretimi benimsemeli, yenilenebilir enerji kaynaklarını daha çok tercih etmeliyiz.

Bu kapsamda yol haritasının ve eylem planlarının kamu-özel sektör işbirliğinde tespit edilerek hayata geçmesinin önemli olduğuna inanıyoruz.

Yeşil dönüşüm ve yeşil kalkınma hedefiyle gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmayı hedefliyoruz." - ANKARA