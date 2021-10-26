İstihdama dev destek

İş arayan ve işvereni buluşturmaya devam eden İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde hizmet veren gıda üretim firması Frigo-Pak'ın 600 personel alımı yapacağını duyurdu.

İnegöl Belediyesi'nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek için kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl'ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, gıda üretim firmasında mevsimlik olarak çalışacak 600 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetini sürdüren Frigo-Pak firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstihdam Merkezimizle işbirliği yapan Frigo-Pak firması; meyve ve sebze ayıklama işçisi ile konserve üretim elemanı olarak çalışmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Firmada 4 ay sözleşmeli çalışmak üzere 100 erkek, 500 kadın alımı yapılacak. Firmanın servisleri İnegöl'ün tüm merkez mahalleleri ile birlikte kırsal, Cemiyet, Şipali, Maden, Tahtaköprü, Sarıpınar, Paşaören ve Deydinler mahalleleri, Akhisar, TOKİ, Yenişehir, Gürsu ve Kestel'e ulaşım sağlamaktadır. Başvurular 28 Ekim Perşembe günü OSB 1. Caddede bulunan fabrika binasında alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler." - BURSA