Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,749 lira, en yüksek 3,119 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,749
|3,119
|Ekmeklik diğer buğday
|2,668
|2,905
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|3,075
|3,128
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,668
|2,905
|Makarnalık buğday
|3,036
|3,172
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,448
|2,562
|Mısır
|2,406
|2,831
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,5
|8,009
Kaynak: AA
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