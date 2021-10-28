Üye Girişi
Muğla Ziraat Odalarından ortak talep - Son Dakika

Muğla Ziraat Odalarından ortak talep

28.10.2021 11:44
Muğla Ziraat Odalarından ortak talep

Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ başkanlığında yapıldı.

Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ başkanlığında yapıldı.

Menteşe Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda ilçe Ziraat Odası Başkanları bölgelerinde yaşanan gelişmeler ve sorunları masaya yatırdılar. Toplantı sonrası oy birliği ile alınan kararlarda arasında tarımsal alanlara yapılan kaçak villa tipi Bongalov evler, gübre fiyatları, kilo bazında buğdaya ve pamuğa verilen desteklemelerin yaş sebze ile meyveye verilmesi konusunda kararlar alındı.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu sonuç bildirgesinde, "İlimiz genelinde pandemi döneminde tarımsal alanlarda kaçak ve imara uygun olmayan Bungalow ve Villa tarzı kaçak yapılaşmalar her geçen gün artmakta ve tarımsal alanlar betonlaşmakta olup, bu tür yapılan kaçak yapıların acilen önüne geçilerek tarımsal alanlarımızın korunması için tedbirlerin acilen alınması gerekiyor. 2020-2021 yıları arasında tarımın ana giderleri olan akaryakıt, zirai ilaç, fide, tohum, yem ve gübreye yüzde 200, yüzde 350 oranında zam gelmiş olup, çiftlerimiz çok zor durumda kalmış, arazilerini ekemez duruma gelmiştir. Pandemi dönemini göz önünde bulundurarak üretimin devam etmesi için geçici olarak çiftçilerimizin güncel fiyatlar üzerinden acil olarak yüzde 50 desteklenmesi gerekiyor. Kilo bazında buğday ve pamuğa verilen desteklerin yaş meyve ve sebzeye de verilmesi, havza bazlı destekleme kapsamında desteklenen dane mısır, hububat, zeytinyağı ve pamuk alanlarında belirtilen dekara verim miktarları çok düşük belirlendiğinden üreticilerimiz hak ettikleri prim miktarlarını alamamaktadır. Pirim değerlerinin bizzat Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından sahalarda tespit edilip çiftçi mağduriyetinin giderilmesi gerekiyor. Tarım satış kooperatiflerine ürün satışı için Büyükşehir hallerinden üreticiden tüketiciye aracısız ürün satışı kooperatiflerince gerçekleştirilebilmesi için kira bedeli alınmadan hal bünyesinde yer tahsis edilmesi gerekir" denildi. - MUĞLA

Muğla Ziraat Odalarından ortak talep
Muğla Ziraat Odalarından ortak talep

Mehmet Baştuğ, Ziraat Odası, Menteşe, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muğla Ziraat Odalarından ortak talep - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum 11:16 Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti 11:12 Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı 10:42 Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı
Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü 10:21 Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü 10:09 "Şeytan çıkaracağım" diyerek öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 16 yıl hapis Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı 09:54 Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı
Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim 09:20 Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek 07:36 Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek

Son Dakika Haberleri
11:17 Instagram'da yenilik! Link verme özelliği herkese açılıyor
11:16 Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum
11:13 Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı
11:12 Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
11:11 Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu
11:06 Son dakika! Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:59 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar?
10:40 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,56'dan alıcı buluyor
10:33 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler
10:31 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan güncel olaylar
Instagram'da yenilik! Link verme özelliği herkese açılıyor Instagram'da yenilik! Link verme özelliği herkese açılıyor         
11:18
Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı         
11:14
Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu         
11:12
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü         
10:15
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi? Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi?         
09:45
25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı 25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı         
09:13
31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak 31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak         
07:34
Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü         
00:43
Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenilen Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenilen Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı         
00:22
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı         
17:47
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi         
16:47
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 11:51:10. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla Ziraat Odalarından ortak talep - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement