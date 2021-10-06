SeturTech markası hayata geçti

Türkiye'nin önde gelen turizm şirketlerinden Setur, şirketin seyahat teknolojileri üreten bir teknoloji markası olma hedefinde kilit rol üstlenecek olan SeturTech markasını hayata geçirdi.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, çalışmalarını seyahat sektöründe global oyuncu olma vizyonuyla sürdürüyor. Bu hedefe yürürken, kurumsal ve bireysel seyahat yönetimi alanındaki operasyon gücünü, bilgi birikimini, tecrübesini, en güncel ve öncü teknolojilerle birleştiriyor.

Setur teknolojik dönüşümüne 2017 yılında Bilgi Teknolojileri departmanıyla başladı. 2018 yılında kurulan Ar-Ge Merkeziyle de turizm ve "duty free" alanında yenilikçi vizyonunu ortaya koydu ve bu vizyon doğrultusunda "SeturTech" markasını hayata geçirdi. Setur'un seyahat teknolojileri üretecek yeni markası SeturTech, öncelikle şirketin teknolojik dönüşüm yolculuğuna liderlik edecek.

Yeni yapılanma kapsamında, gelecek günlerde 3'üncü yıl dönümünü kutlayacak olan Setur Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge Merkezi, SeturTech markası altında faaliyetlerine devam edecek. Çalışmalarını ağırlıklı olarak ana sektörlerden biri olan turizm alanında yürüten ekip, yapay zekadan yararlanarak akıllı sistemler üzerine yoğunlaşıyor.

Misafirler ve çalışanlar tekrarlı işlerden kurtarılacak

SeturTech, misafirlerini ve çalışanlarını yapay zeka kullanarak tekrarlı işlerden kurtarmayı, kolay ve hızlı seyahat planlamayı ve bu dijital çözümlerle misafirlerine kişiselleştirilmiş ayrıcalıklı hizmetler sunmayı hedefliyor. Teknolojiyle birlikte seyahat alışkanlıkları da dönüşürken yapay zeka sayesinde tercihlere göre en uygun alternatifler sunuluyor. Kişiselleştirmeyle birlikte gezginlerin yeni yerler bulmasına yardımcı olurken ilgili destinasyonda neler yapacaklarına karar vermelerini kolaylaştırarak, her türlü aktiviteyi keşfetmelerine ve bu aktivitelere katılmalarını mümkün kılıyor.

Yeni teknolojiler ile tatil planlarını yapmak isteyenleri sanal seyahat asistanlarıyla buluşturmak için çalışmalarını sürdüren SeturTech, turizm ve "duty free" alanlarında müşteri analizi, talep tahmin, dinamik fiyatlama, sosyal medyadan hem görsel hem metinsel veri çıkarımı gibi birçok proje yürütüyor; Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti (IoT), Makine Öğrenmesi, (ML), İzlenebilir Yapay Zeka Algoritmaları, Doğal Dil İşleme ve Görüntü İşleme Algoritmaları kullanarak, müşteri davranışlarını analiz eden akıllı uygulamalar geliştirerek geleceğin vizyonunu gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Duty free alanında perakende mağazacılık konusunda da başarılı projeleri sürdüren marka, bu çalışmalarıyla ödül de kazandı. Duty free mağaza çalışanlarının vardiya programını mağazaların dönemsel müşteri yoğunluğuna göre otomatik ayarlayan bir yazılım uygulaması olan İşgücü Optimizasyonu ile Verimli Vardiya Planlama Sistemi geçen dönemde hem Kategori Mağazacılığı Derneği Perakende Teknoloji Ödülleri-PE-TEK Teknoloji Ödülü'ne hem de IDC Perakende Zirvesi ve Perakende Teknoloji Ödülleri'nde de Kurumsal Dönüşüm kategorisinde ödüle layık görüldü.

"SeturTech çatısı altında çalışacak genç yetenekleri istihdam etmeyi önceliğimiz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Setur Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge Direktörü Alphan Kimyonok, seyahat teknolojileri üreten bir teknoloji markası olma yolunda önceliklerinin SeturTech çatısı altında çalışacak genç yetenekleri istihdam etmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hem yurt dışına giden çalışan istihdamını geri kazanmak hem de ülkenin dört bir yanından yetenekli, bilişim dünyasında çalışmaya istekli gençleri teknoloji alanında bizimle bir adım öteye taşımak istiyoruz. Bir diğer hedefimiz ise yüksek teknoloji içeren çözümler alanında daha da ileri gitmek. Halen, Avrupa Birliği projeleri başta olmak üzere ulusal ve uluslararası projelerde ortak olarak talep edilen bir teknoloji firmasıyız. SeturTech markası altında yer alan Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge merkezimiz ile bilimsel alanda yaptığımız çalışmalarla yeni teknolojilerin önünü açarken ürettiğimiz teknolojik ürünlerle de dijital turizm ve dijital perakendecilik alanlarında öncü olmayı hedefliyoruz."

Gençlerin üretime katılımına önem veren SeturTech, Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge Merkezi bünyesinde üniversitelerle yürüttüğü iş birliğine de devam edecek. Genç yeteneklerle buluşmak amacıyla 2019 yılından itibaren düzenli olarak yapılan yazılım yarışması bu sene de yılın son çeyreğinde gerçekleştirilecek. Bu sayede hem genç yeteneklerin bir araya gelmesi sağlanacak hem de yeni fikirler üzerinde çalışma fırsatı yaratılacak.