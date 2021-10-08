Siber Güvenlik Kampı açılış programı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, "Siber alanda kendini yetiştirmiş, oluşabilecek bütün akıllı saldırılara karşılık verebilecek nitelikli insan kaynağına ihtiyacımız var. Milli teknolojimizi her alanda yetişmiş nitelikli insan kaynağımızla geliştirmeli ve güçlendirmeliyiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin himayelerinde, Bilgi Güvenliği Derneğince düzenlenen "Siber Güvenlik Kampı", Gençlik ve Spor Bakanlığı Marmaracık kamp alanında başladı.

Kampın açılışında konuşan Dr. Ali Taha Koç, mesajlaşma uygulaması, tarayıcı, sosyal medya ve haber kaynağı için tek bir yere bağlı kalınmaması gerektiğini söyledi.

Bir süre önce yaşanan sosyal medya kesintilerini hatırlatan Koç, "Verilerimizin sızdırılmaması için, bu durumlar ile karşılaşmamak adına milli çalışmalarımızı sizin gibi zeki ve dinamik gençlerle gerçekleştirebiliriz. Sizler bu alanlarda aldığınız eğitimler ile ülkemizin dijital ortamlarını koruyacaksınız. Siber alanda kendini yetiştirmiş, oluşabilecek bütün akıllı saldırılara karşılık verebilecek, nitelikli insan kaynağına ihtiyacımız var. Milli teknolojimizi her alanda yetişmiş nitelikli insan kaynağımızla geliştirmeli ve güçlendirmeliyiz." diye konuştu.

Sınırlar nasıl askerlerle korunuyorsa, dijital vatanı korumak için de siber güvenlik alanında yetişmiş gençlere ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Koç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Siber güvenlik boyutunu düşünürken sadece bir web sitesini ele geçirmek olarak düşünmeyin. Artık hayatımızın her yerinde dijital ekipmanlar var. Artık bütün arabalarımız, televizyonlarımız, çamaşır makinelerimiz akıllı. Evlerde akıllı robot süpürgeler var. Bu süpürgelerin içine kameralar veya ses kayıt cihazları yerleştirilebilir. Peki bu akımın arkasındaki güvenliği sağlayacak kim? Sizin gibi yetişmiş gençler. Bu halkayı güçlendirmenin yolu da siber güvenlik bilincine sahip bireyler yetiştirmekten geçiyor. Bu alanda 81 İl'de 81 Siber Kahraman Projesi, Hack İstanbul ve Hack Zeugma gibi yarışmalar, Dijital Tayfa çizgi filmi, kamu spotları ve sosyal medya paylaşımları ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz."

Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı Enes Eminoğlu da yaklaşık üç sene önce siber güvenlik alanında çalışmalara başladıklarını ifade ederek, "Türkiye genelinde 40 şehirde robotik kodlama ve tasarım alanlarında faaliyet yürütüyoruz. TEKNOFEST yarışmalarına bu sene 7 takımla katıldık. Bir takımımız su altı sistemleri alanında Türkiye birincisi olarak sayın Cumhurbaşkanımızdan ödüllerini aldılar. Bu çalışmalara vesile olan herkesi tebrik ediyorum." dedi.

Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Taha Yücel ise sektör temsilcileri ve dernek yöneticilerinin oluşturduğu eğitim kadrosuyla 5 gün boyunca 75 öğrenciye siber güvenlik alanında kritik konularda eğitimler verileceğini kaydetti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Gençlik Vakfı desteğiyle gerçekleştirilen programın açılış toplantısı, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.