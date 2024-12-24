Ekonomide 2024 böyle geçti: Ocak-şubat-mart

Ekonomi

Türkiye açısından 2024'ün ilk üç ayında, ilk insanlı uzay yolculuğu misyonunun gerçekleştirilmesi, ülkenin kredi notunun yükseltilmesi, ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırılması gibi önemli gelişmeler yaşandı.

Ocak-mart dönemi, ekonominin yanı sıra bilim ve teknoloji alanında da önemli gelişmelere sahne oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılının ilk günlerinde 2023 yılına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. İhracat 2023'te 2022'ye göre yüzde 0,6 artışla 255 milyar 809 milyon dolara ulaştı ve bu alanda Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı.

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan yapılan fırlatma işlemiyle Ax-3 misyonunun üyesi olan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu gerçekleştirildi.

Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yaptı. Böylece Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonu tamamlanmış oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan görevden affını istedi. Başkanlık görevine Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye ekonomisinde yılın ilk 3 ayında yaşanan bazı önemli gelişmeler şöyle:

1 OCAK

Ticaret Bakanlığının yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerin tarife ve fiyat listelerini görünür şekilde kafe ve restoranların önüne koymasına ilişkin düzenlemesi yürürlüğe girdi.

2 OCAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı ihracat rakamlarına ilişkin, "2023 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 0,6 oranında artışla 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak, Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Hava Yollarının (THY) markası AnadoluJet, THY'nin iştiraki olarak kurulan AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi (AJet) adı altında operasyonlarını gerçekleştirmek üzere işletme ruhsatı aldı.

3 OCAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı- Gayrettepe metro hatlarında kullanılacak sürücüsüz yerli metro setini teslim aldıklarını belirterek, "Üstelik bu yıl İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metrosu'nda bir ilk olarak, yerli ve milli metro sinyalizasyon sistemlerini kullanmaya başladık." dedi.

Kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 49,25, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da yüzde 37,57 artış sağlandı. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 32 bin 861 liraya, en düşük memur emekli aylığı 9 bin 876 liradan 14 bin 741 liraya yükseldi

5 OCAK

ABD'nin Florida eyaletinden Ax-3 mürettebatıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın karantina süreci başladı.

6 OCAK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, deprem bölgesindeki yetiştiricilere 909 milyon lira bütçeli canlı hayvan ve arılı kovanı bedelsiz teslim ettiklerini bildirdi.

10 OCAK

Rekabet Kurulu, WhatsApp kullanıcılarına yazılım güncellemesiyle getirilen veri paylaşım zorunluluğunun kaldırılması için Meta'ya tanıdığı sürenin dolması üzerine, şirkete 12 Aralık 2023'ten itibaren uygulanacak şekilde günlük 4,8 milyon lira para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

13 OCAK

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'yı Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşımak için yola çıkacak Dragon kapsülü, Florida'daki 39A numaralı fırlatma rampasının hangarına ulaştı.

15 OCAK

2024 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı. Programda kamu tarafından yürütülecek projelerin toplam tutarı 7,3 trilyon lira, tahsis edilen ödenek 1 trilyon 7 milyar lira olarak belirlendi. Deprem tedbirleri projelerine 510 milyar lira ayrılırken, bu kapsamdaki ödeneklerin yüzde 28'i eğitim, yüzde 23'ünün sağlık için kullanılması öngörüldü.

19 OCAK

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilen fırlatma işlemiyle Ax-3 misyonunun üyesi olan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı. Gezeravcı'nın uzay yolculuğu, yurt genelinde meydanlara kurulan dev ekranlardan heyecanla takip edildi.

20 OCAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmasıyla ilgili, "Türkiye'nin istikbalini, istiklalini düşünen adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu misyon, Türk gençliğine ve çocuklarına ilham kaynağı olacak." dedi.

26 OCAK

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Ülkemi uluslararası alanda saygın bir bilim ve teknoloji gücü yapmak için gururla ilerlerken Ay-Yıldızlı bayrağımızla birlikte bir klasik haline gelen TEKNOFEST pozu da bana eşlik ediyor." ifadesini kullandı.

29 OCAK

Türkiye'de en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay, 2023'te bir önceki yıla göre 1,8 puan artarak yüzde 49,8'e yükseldi, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay 0,1 puan azalarak yüzde 5,9'a geriledi.

31 OCAK

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yaptı.

1 ŞUBAT

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AFAD tarafından doğal afetler sonrasında genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu'nun kurulduğunu ve fonun Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olacağını söyledi.

2 ŞUBAT

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan görevden affını istedi.

3 ŞUBAT

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine, Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.

5 ŞUBAT

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 6,7, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,14 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,86, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,2 olarak gerçekleşti.

6 ŞUBAT

Türkiye'nin nüfusu 2023 itibarıyla 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu.

9 ŞUBAT

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşüyle ilgili, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonu tamamlandı." ifadesini kullandı.

10 ŞUBAT

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 2023'te yüzde 10,2'ye çıktı ve Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördü.

12 ŞUBAT

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini tamamlayan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı yurda döndü. Gezeravcı, "Devletimizin attığı bu güçlü adımlarla hak ettiğimiz özgüveni ayağa kaldırdık. Bundan sonra da çok daha koşar adımlarla ileri gitmeye devam edeceğiz." dedi.

20 ŞUBAT

Türkiye'de işsizlik oranı 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 8,8 ile son 42 çeyreğin en düşük seviyesine gerilerken, erkeklerdeki işsizlik oranı veri setinin oluşturulduğu 2005'ten sonraki en düşük oran olarak kayıtlara geçti.

21 ŞUBAT

Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, milli muharip uçak KAAN'ın, ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştığını bildirdi.

29 ŞUBAT

Türkiye ekonomisi 2022'de yüzde 5,5, 2023'ün son çeyreğinde de yüzde 4,6 büyüme kaydetti.

4 MART

TÜFE şubatta aylık yüzde 4,53, Yİ-ÜFE yüzde 3,74 artarken, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 67,07, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 47,29 oldu

9 MART

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e yükseltti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "12 yıl sonra gelen not artışında, Türkiye'nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu." ifadesini kullandı.

19 MART

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı açıldı.

25 MART

Türkiye'de işsizlik oranı, 2023'te bir önceki yıla göre 1 puan azalışla yüzde 9,4'e geriledi.