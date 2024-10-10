Ekonomide Sürdürülebilirlik İçin Toplantı - Son Dakika
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Ekonomi

Ekonomide Sürdürülebilirlik İçin Toplantı

Ekonomide Sürdürülebilirlik İçin Toplantı

DOSABSİAD toplantısında döviz, faiz ve enflasyon konuları ele alınarak sürdürülebilir üretim vurgulandı.

10.10.2024 11:51
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DOSABSİAD'ın ekonomi gündemli Yönetim Kurulu toplantısında, döviz, faiz ve enflasyon konuları görüşüldü. Uzmanlar, üretimin sürdürülebilirliğini korumanın yol haritasını çizerken, hukuk alanındaki gelişmelerin ekonomik güvene olan etkisine dikkat çekildi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Toplantısında ekonomi gündemi ele alındı. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantı, DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel'in açılış konuşmasıyla gerçekleşti. Toplantıya DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Yavuz, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ve Arıtürk & Partners Hukuk Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Arb. Ass. Dr. Zeki Arıtürk ile Avukat Oğuzhan Veli Aras, Avukat Serkan Kartoğlu, Bağımsız Denetçi Yeminli Mali Müşavir Mehmet Solak ve Vergi Müfettişi İbrahim Hak katılım gösterdi.

'Üretimle kalkınmayı destekliyoruz'

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, toplantının açılış konuşmasında Türkiye'nin mevcut ekonomik şartlarını değerlendirerek, özellikle döviz, enflasyon ve faiz konularına dikkat çekti. Çevikel, "Üretimin devamlılığını sağlamak için ekonomideki dalgalanmalara karşı önlemler almak zorundayız. Paradan para kazanma anlayışına karşı duruyoruz, bizim hedefimiz sürdürülebilir üretim ile ülke ekonomisinin kalkınmasını desteklemektir." şeklinde konuştu. Ekonomistlerden ve hukuk danışmanlarından destek alarak işletmelerin bu zor dönemi nasıl en az hasarla atlatabileceği konusunda çözüm yolları geliştirdiklerini belirten Çevikel, toplantıya katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür etti.

DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski ise toplantının önemine değinerek, bu tür organizasyonların işletmelerin karşılaştığı zorluklara karşı çözüm arayışında önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Eski, "Ekonomi gündemli bu toplantılar, sanayicilerimizin ve iş dünyasının geleceğini güvence altına almak adına büyük bir önem taşıyor. Katkı sunan tüm uzmanlara teşekkür ediyorum." dedi.

Ekonomistler önemli değerlendirmelerde bulundu

Toplantıda dolar kuru ve faiz oranları hakkındaki öngörülerini paylaşan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Yavuz, Türkiye'nin ekonomik politikalarına dair geniş kapsamlı bir değerlendirme yaparak, gelecekteki ekonomik trendlerle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Yavuz, döviz kuru ve faiz politikalarının sanayi üzerindeki etkisine dikkat çekerek sanayicilerin bu zorlu süreçleri daha sağlıklı yönetebilmesi için önerilerde bulundu.

BUÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ise enflasyon ve büyüme üzerine önemli açıklamalar yaptı. Faiz indirimlerinin piyasaya yansımalarını değerlendirerek, mevsim etkilerinden arındırılmış enflasyon verileri üzerine detaylı bilgi sundu. Eryılmaz, Türkiye'nin ekonomik büyümesini sürdürebilmesi için doğru adımlar atılması gerektiğini belirterek, sürdürülebilir büyüme için dikkatli bir para politikası izlenmesi gerektiğini vurguladı.

'Sanayiciler bu ülkenin kahramanlarıdır'

Arıtürk & Partners Hukuk Ofisi danışmanları, konkordato ilanları ve hukuki süreçler hakkında bilgi verdiler. Arıtürk & Partners Hukuk Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı Av. Arb. Ass. Dr. Zeki Arıtürk, mahkemelerin adil kararlarının ve hukukun güçlü işleyişinin piyasaya güven kazandıracağına dikkat çekti. Arıtürk, "Sanayiciler, ekonominin temel taşlarıdır. Türk mallarının uluslararası arenada görünürlüğünü artırmak, sanayicilerimizin başarısıdır. Ekonomik dalgalanmalara rağmen, üretimlerine hız kesmeden devam eden bu kahramanlara teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Ekonomi, Finans, Döviz, Hukuk, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomide Sürdürülebilirlik İçin Toplantı - Son Dakika

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