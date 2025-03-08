Ekonomide üretime katılan eller projesi satış günleri başladı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) işbirliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen ve geleneksel hale gelen "Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi Satış Günleri" etkinliğin 11'incisi, Sanko Park AVM'de düzenleniyor.

Etkinliğin açılış törenine, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Aslansoy, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım, Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Başkanı Yiğitcan Konukoğlu, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi, kurul üyeleri ve kadın girişimciler katıldı.

Bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen "Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi Satış Günleri Etkinliği" protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmesi ile başladı. Ardından stantları gezen kent protokolü, kadın girişimcilerle sohbet etti.

Hatay, Kahramanmaraş ve Kilis gibi depremden etkilenen illerden gelen kadıngirişimcilerin de yer aldığı etkinlikte, epoksi, örgü bebek kıyafetleri, Antep işi, çanta, amigurumi oyuncak, mum, parfüm, supla, punch işleme, sabun, çini, toka, Hint kınası, porselen boyama ve bakır gibi pek çok el emeği ürünün satışa sunulduğu 43 stand yer alıyor.

Stant sahipleri, verilen eğitim sonrası jüri tarafından belirlendi

Etkinlik öncesinde, girişimci kadınlara yönelik önemli bir eğitim programı da gerçekleştirildi. Markalaşma ve tasarım odaklı satış alanı oluşturma konusunda düzenlenen eğitim, Pinthemark Kurucusu Gizem Aydın Kantar tarafından verildi. Kadın girişimciler, fuarda başarılı olmanın sırlarını, müşteri etkileşimi ve satış teknikleri gibi kritik konuları kapsayan interaktif bir eğitim aldı.

Eğitime katılan 120 kadın girişimci, öğrendiklerini pratiğe dökmek adına 1 dakikalık videolar hazırladı. Kadın Girişimciler Kurulu tarafından seçilen jüri videoları değerlendirerek katılımcıları belirledi.

Pazar günü 22: 00'a kadar açık olacak

Kadın girişimcilerin üretimlerini destekleyerek ekonomiye katkı sağlamalarına büyük bir imkan sunan Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi Satış Günleri Etkinliği, 8-9 Mart 2025 tarihlerinde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. - GAZİANTEP