Ekonomik Güven Endeksi Aralık'ta Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Ekonomik Güven Endeksi Aralık'ta Yükseldi

Ekonomik güven endeksi aralıkta %1,8 artışla 98,8'e yükseldi, son 8 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

30.12.2024 10:46
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Ekonomik güven endeksi, aralıkta aylık bazda yüzde 1,8 artarak 98,8 olurken, söz konusu rakam son 8 ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, kasımda 97,1 olan endeks, aralıkta yüzde 1,8 artarak 98,8'e yükseldi.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 1,9 artışla 81,3 olarak belirlendi.

Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi ise yüzde 0,7 azalışla 102,7 oldu.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,4 artarak 113,6, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,2 artışla 113, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,9 yükselerek 89,4 değerini aldı.

2023-2024 döneminde aylar itibarıyla ekonomik güven endeksi verileri şöyle:

Aylar/Yıllar20232024
Ocak99,599,4
Şubat99,199
Mart98,9100
Nisan102,499
Mayıs103,898,2
Haziran101,395,8
Temmuz99,494,4
Ağustos94,293,1
Eylül95,595
Ekim96,698
Kasım95,397,1
Aralık96,498,8

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomik Güven Endeksi Aralık'ta Yükseldi - Son Dakika

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