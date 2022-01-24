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Elazığ'da soğuklar arttı, ustalar sürücülere kış bakımını hatırlattı - Son Dakika

Elazığ'da soğuklar arttı, ustalar sürücülere kış bakımını hatırlattı

24.01.2022 09:48
Elazığ'da soğuklar arttı, ustalar sürücülere kış bakımını hatırlattı

Elazığ'da oto tamircileri, kar yağışının ardından başlayan dondurucu soğuklar nedeni ile sürücüleri araç bakımı konusunda uyardı.

Elazığ'da oto tamircileri, kar yağışının ardından başlayan dondurucu soğuklar nedeni ile sürücüleri araç bakımı konusunda uyardı.

Soğuk havanın etkisini artırması ve kar yağışıyla birlikte Elazığ sanayisinde hareketli günler yaşanmaya başlandı. Araçlarının kışlık bakımını yaptırmak isteyen sürücüler, oto tamircilerin yolunu tuttu. Elazığ'da oto tamir ustaları kış mevsiminde yaşanan soğuk havalarda önlem almak için araçlarının bakımlarını yaptırmaları konusunda sürücüleri uyardı. Ustalar, özelikle kış lastiği ve antifriz bakımının yapılmasını vurguladı.

Elazığ'da uzun süredir böyle bir kış görmediklerini belirten ustalar, "Kışlık bakım için sürücüler kış lastikleri, araç yağı ve antifriz alıyor. Az önce bir araç geldi antifriz koymamıştı. Aracın hortumları, motor bloğu donmuştu. Bunun oluşmaması için antifriz ve yağ bakımlarının muhakkak yapılması gerekiyor. Paradan kaçmayın daha büyük sıkıntılarla karşılaşırsınız. Aşağı yukarı kışlık bakama 3 bin lira para gider. Tabi lastiğiniz varsa bu daha düşük olur" dedi.

"Sürücülerin yanlarında zincir, takoz veya çekme halatı bulundurmaları gerekiyor"

Sürücülerin hem kendi canları için hem de başkalarına zarar vermemeleri için araç bakımlarını yapmaları gerektiğini belirten sanayi esnaflarından Mehmet Ulutaş, sürücülere kış lastiği ve zinciri takmaları uyarısında bulundu. Ulutaş, "Kışa girdiğimizden dolayı sürücülerin kış lastiği ve zincir bulundurmaları zorunludur. Hem zorunlu hem de ihtiyaçtır. Bunun dışında antifriz de çok önemli bir unsurdur. İlerleyen günlerde yeniden kar yağması bekleniyor. Soğuk günler açısından insanların duyarlı olmalarını bekliyoruz. Hem kendi canları için hem de başkalarına zarar vermemeleri için araç bakımlarını yaptırırken cam antifrizinden tutun da normal antifrize kadar hepsini yapmaları lazım. Yanlarında zincir, takoz veya çekme halatı bulundurmaları gerekiyor. Bunun dışında yola çıkarken yağ bakımları, antifriz bakımı ve diğer periyodik bakımlarını yapmaları gerekiyor. Özelikle de yolda giderken aşırı surat delilde normal hızda seyretmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ

Elazığ'da soğuklar arttı, ustalar sürücülere kış bakımını hatırlattı
Elazığ'da soğuklar arttı, ustalar sürücülere kış bakımını hatırlattı
Elazığ'da soğuklar arttı, ustalar sürücülere kış bakımını hatırlattı
Elazığ'da soğuklar arttı, ustalar sürücülere kış bakımını hatırlattı
Elazığ'da soğuklar arttı, ustalar sürücülere kış bakımını hatırlattı
Elazığ'da soğuklar arttı, ustalar sürücülere kış bakımını hatırlattı
Elazığ'da soğuklar arttı, ustalar sürücülere kış bakımını hatırlattı
Elazığ'da soğuklar arttı, ustalar sürücülere kış bakımını hatırlattı
Elazığ'da soğuklar arttı, ustalar sürücülere kış bakımını hatırlattı

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Tragger, Elazığ, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da soğuklar arttı, ustalar sürücülere kış bakımını hatırlattı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Elazığ'da soğuklar arttı, ustalar sürücülere kış bakımını hatırlattı - Son Dakika
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