Elazığ'dan Mermer Fuarı Ziyareti - Son Dakika
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Ekonomi

Elazığ'dan Mermer Fuarı Ziyareti

Elazığ\'dan Mermer Fuarı Ziyareti

İdris Alan, Marble Fuarı'nda Elazığlı mermer firmalarının stantlarını ziyaret etti.

11.04.2025 16:16
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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, dünyanın en büyük doğal taş fuarlarından biri olan Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nı ziyaret etti.

9-12 Nisan 2025 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak ve yerli- yabancı binin üzerinde firma katılım sağladığı fuarda Elazığlı mermer firmalarının satanlarını ziyaret eden Başkan Alan, "Bugün 30. Doğaltaş Mermer Fuarına katılım sağladık. Burada birbirinden değerli, birbirinden kıymetli mermer sektöründe faaliyet gösteren kıymetli hemşerilerimizin stantlarını ziyaret ederek kendilerine hayırlı olsun bol kazanlar dileklerinde bulunduk. Fuarda ilimiz firmalarının stantlarına olan yoğun ilgi, iş dünyasının temsilcisi olarak beni ziyadesiyle mutlu etmiştir. Elazığ firmalarımız görsellik olarak birbirinden kıymetli stantlar açmışlar. Bu fuarla, ilimizin tanıtımına çok ciddi katkılar sunuyorlar. Hem ticari anlamda hem turizm amaçlı ilimizi tanıtıyorlar. Ben kendilerine yapmış oldukları bu çalışmalardan dolayı odam ve şahsım adına kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Ekonomi, Turizm, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ'dan Mermer Fuarı Ziyareti - Son Dakika

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