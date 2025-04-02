Elazığ Ticaret Borsası'ndan Boykot Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Elazığ Ticaret Borsası'ndan Boykot Uyarısı

Elazığ Ticaret Borsası\'ndan Boykot Uyarısı

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısını anlamsız buldu ve bunun esnafa ve ülke ekonomisine zarar vereceğini vurguladı.

02.04.2025 12:08  Güncelleme: 12:10
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Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısının anlamsız olduğunu belirterek, boykotun sadece esnafa değil, ülke ekonomisine de zararı olacağını vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan boykot çağrılarına ilişkin açıklama yapan Dumandağ, "Ülkemizde ticari hayatı sekteye uğratacak, üretim hayatında olumsuz sonuçlar doğuracak çağrılar konusunda dikkatli ve duyarlı olunmalıdır. Şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır. Şirketlerin hedef haline getirilmesini tasvip etmiyoruz. Üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerimizin hedef haline getirilmesi ve boykot çağrıları yanlıştır. Vatandaşlarımız yerli markalarına sahip çıkınca, bu kez tüm ticareti engellemeye çalışıyorlar. Bu çağrı, tam bir çaresizlik örneğidir. Milletimiz bu oyunlara elbette gelmeyecektir. Bu tip çağrılar işletmelere olduğu kadar ülke ekonomisine de çok ciddi zarar verir" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ Ticaret Borsası'ndan Boykot Uyarısı - Son Dakika

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