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Elazığ TSO Başkanı Arslan, "Şehrin her bir potansiyelini yine bu şehrin insanının istifadesine sunulması öncelikli hedefimizdir" - Son Dakika

Elazığ TSO Başkanı Arslan, "Şehrin her bir potansiyelini yine bu şehrin insanının istifadesine sunulması öncelikli hedefimizdir"

26.01.2022 14:46
Elazığ TSO Başkanı Arslan, "Şehrin her bir potansiyelini yine bu şehrin insanının istifadesine sunulması öncelikli hedefimizdir"

Elazığ'ın her bir potansiyelinin yine Elazığ insanının istifadesine sunulmasının öncelikli hedefleri olduğunu belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan, "İlimiz ve halkımız menfaatine olan her girişimde odamızın en ön safta yer aldığının bilinmesini istiyorum" dedi.

Elazığ'ın her bir potansiyelinin yine Elazığ insanının istifadesine sunulmasının öncelikli hedefleri olduğunu belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan, "İlimiz ve halkımız menfaatine olan her girişimde odamızın en ön safta yer aldığının bilinmesini istiyorum" dedi.

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Maden ilçesi yakınlarındaki bir bölgede tespit edilen zengin maden sahasının işletilmesiyle ilgili olarak ulusal ve yabancı bir çok firmanın çalışma yaptığı ve bu sahanın Elazığ firmaları tarafından işletilmesiyle ilgili olarak medya kuruluşlarında çıkan haberler üzerine açıklama yaptı.

Başkan Asilhan Arslan değerlendirmesinde, "Bir çok medya kuruluşumuzda yayınlanan haber ve yorumlarda şahsım ve odamız göreve davet edilerek Maden ilçemiz yakınlarındaki zengin maden kaynaklarının yabancı firmalar tarafından değil Elazığlı işadamları tarafından işletilerek ilimize değer katması talep edilmiş ve odamız bu konunun organizasyonu için göreve davet edilmiştir. Öncelikli olarak hem tüm kamuoyuna hem de medya kuruluşlarımıza bu hassasiyetlere için çok teşekkür ediyorum. Elazığ TSO olarak 2018 yılında yapılan oda seçimlerimizin ardından ilk işimiz ilimizin Kırmızı Kitabının hazırlanması olmuştur. Nedir bu Kırmızı Kitap. İlimizin tüm kaynaklarının ekonomik değer haline getirilerek şehrin sosyo-kültürel ve ekonomik yapısının değiştirilerek halkımızın yaşam kalitesini yükseltmektir. Bu doğrultuda 3 şirket kurulmuş ve çok önemi bir noktaya gelinmiştir. Bu şirketlerimiz marifetiyle tarım, hayvancılık, imalat sanayi, enerji ve birçok sektörde çalışmalarımız devam ediyor. Tarım ve hayvancılık potansiyelimizin değerlendirilmesi ve tüm bu alanlardaki ekosistemi koordine etmek için üç ayrı kooperatif ve iki ayrı birlikte kurulmuştur. Bu yapılara sermayesi isterse bin TL olsun tüm yerel çiftçilerimizin ortak olması birinci hedefimizdir" diye konuştu.

Maden sahası ile ilgili olarak bu alanda çok önemli birikimi olan işletmelerin bulunduğunu aktaran Başkan Arslan "Bu işletmelerimizin tümü odamız üyesidir. 2018 yılında ortaya koymuş olduğumuz vizyon gereği elbette bu konuyla da yakından ilgilenmekteyiz. Biz de söz konusu alanla ilgili gerekli çalışma ve araştırmaları yapıyoruz. Konuyu sektörde yer alan üyelerimizle istişare edeceğiz. Bu şehrin her bir potansiyelinin yine bu şehrin insanının istifadesine sunulması öncelikli hedefimizdir. Eğer ilimizin ve halkımızın menfaatine gelişeceğini gördüğümüz bir rapor çıkarsa hiç kimsenin şüphesi olmasın oda olarak elimizden gelen tüm girişimlerimizi yaparız. Ben bu vesile ile gösterilen hassasiyete bir kez daha teşekkür ediyor, ilimiz ve halkımız menfaatine olan her girişimde odamızın en ön safta yer aldığının bilinmesini istiyorum" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

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Ticaret, Elazığ, Medya, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elazığ TSO Başkanı Arslan, 'Şehrin her bir potansiyelini yine bu şehrin insanının istifadesine sunulması öncelikli hedefimizdir' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Elazığ TSO Başkanı Arslan, "Şehrin her bir potansiyelini yine bu şehrin insanının istifadesine sunulması öncelikli hedefimizdir" - Son Dakika
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